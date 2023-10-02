Скончался бывший игрок и экс-президент Манчестер Сити

На 80-м году жизни перестало биться сердце бывшего нападающего и президента английского клуба «Манчестер Сити» Фрэнсиса Ли.

Ли защищал цвета «горожан» в 1967-1974 годах. Он провел за команду 249 матчей, забил 112 голов. В составе «МАн Сити» Фрэнсис становился обладателем Кубка Англии (1969), Кубка английской лиги (1970), Кубка обладателей кубков (1970) и двукратным обладателем Суперкубка Англии (1968, 1972).

Ли также провел 27 матчей за сборную Англии, забил 10 голов. В 2010 году он был включён в Зал славы английского футбола.

По завершении игровой карьеры Фрэнсис Ли стал бизнесменом. В 1994-1998 годах был собственником и президентом «Манчестер Сити».