Сачко обыграл новую звезду сборной Канады на старте турнира во Франции

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (АТР 163) вышел в 1/8 финала челленджера в Муйрон-ле-Каптифе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в зале.

В 1/16 финала соревнований украинец в трех сетах обыграла канадца Габриэля Диалло (Канада, ATP 166) за 2 часа и 10 минут.

ATP челленджер Муйрон-ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/16 финала

Габриэль Диалло (Канада) – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

Во 2-м раунде турнира Сачко встретится с победителем матча Антуан Эскоффье – Максим Кресси.

Диалло неплохо показал себя в составе сборной Канады в групповом этапе финала Кубка Дэвиса. Габриэль обыграл Лоренцо Музетти и Элиаса Имера. В 2023 году на его счету одна победа на 25-тысячнике.