Сачко обыграл новую звезду сборной Канады на старте турнира во Франции
Виталий в трех сетах выиграл у Габриэля Диалло
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (АТР 163) вышел в 1/8 финала челленджера в Муйрон-ле-Каптифе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в зале.
В 1/16 финала соревнований украинец в трех сетах обыграла канадца Габриэля Диалло (Канада, ATP 166) за 2 часа и 10 минут.
ATP челленджер Муйрон-ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/16 финала
Габриэль Диалло (Канада) – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 4:6, 4:6
Это была первая встреча теннисистов.
Во 2-м раунде турнира Сачко встретится с победителем матча Антуан Эскоффье – Максим Кресси.
Диалло неплохо показал себя в составе сборной Канады в групповом этапе финала Кубка Дэвиса. Габриэль обыграл Лоренцо Музетти и Элиаса Имера. В 2023 году на его счету одна победа на 25-тысячнике.
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