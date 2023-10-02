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  4. Сачко обыграл новую звезду сборной Канады на старте турнира во Франции
ATP
02 октября 2023, 20:37 |
84
0

Сачко обыграл новую звезду сборной Канады на старте турнира во Франции

Виталий в трех сетах выиграл у Габриэля Диалло

02 октября 2023, 20:37 |
84
0
Сачко обыграл новую звезду сборной Канады на старте турнира во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (АТР 163) вышел в 1/8 финала челленджера в Муйрон-ле-Каптифе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в зале.

В 1/16 финала соревнований украинец в трех сетах обыграла канадца Габриэля Диалло (Канада, ATP 166) за 2 часа и 10 минут.

ATP челленджер Муйрон-ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/16 финала

Габриэль Диалло (Канада) – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

Во 2-м раунде турнира Сачко встретится с победителем матча Антуан Эскоффье – Максим Кресси.

Диалло неплохо показал себя в составе сборной Канады в групповом этапе финала Кубка Дэвиса. Габриэль обыграл Лоренцо Музетти и Элиаса Имера. В 2023 году на его счету одна победа на 25-тысячнике.

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Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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