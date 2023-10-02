ОФИЦИАЛЬНО. Луис Альберто продлил контракт с Лацио

Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто официально продлил контракт с командой.

Пока итальянский клуб не сообщает срок действия нового соглашения, но инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что контракт 31-летнего испанца будет действовать до 2027 года.

Луис Альберто присоединился к «Лацио» в 2016 году, когда «орлы» заплатили за него «Ливерпулю» 4 миллиона евро. За это время полузащитник сыграл 271 матч за римлян, забив 49 голов и отдав 70 голевых передач. В определенный промежуток времени Альберто считался одним из лучших полузащитников Серии А, а сейчас получил статус одного из капитанов команды.