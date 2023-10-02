Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Альберто продлил контракт с Лацио
Италия
02 октября 2023, 19:57 |
97
0

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Альберто продлил контракт с Лацио

Новое соглашение будет действовать до 2027 года

02 октября 2023, 19:57 |
97
0
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Альберто продлил контракт с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Альберто

Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто официально продлил контракт с командой.

Пока итальянский клуб не сообщает срок действия нового соглашения, но инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что контракт 31-летнего испанца будет действовать до 2027 года.

Луис Альберто присоединился к «Лацио» в 2016 году, когда «орлы» заплатили за него «Ливерпулю» 4 миллиона евро. За это время полузащитник сыграл 271 матч за римлян, забив 49 голов и отдав 70 голевых передач. В определенный промежуток времени Альберто считался одним из лучших полузащитников Серии А, а сейчас получил статус одного из капитанов команды.

По теме:
Жозе МОУРИНЬО: «Я не тот, кто уничтожает качество футболистов»
ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Бражко продлил контракт с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом
Луис Альберто Лацио продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Лацио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОНОМАРЕВ: «Впервые в моей карьере игрок после замены оформил дубль»
Футбол | 02 октября 2023, 16:35 1
ПОНОМАРЕВ: «Впервые в моей карьере игрок после замены оформил дубль»
ПОНОМАРЕВ: «Впервые в моей карьере игрок после замены оформил дубль»

Тренер львовян Виталий Пономарев рассказал, что помогло его подопечным вчера перевернуть игру

Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Футбол | 02 октября 2023, 13:47 16
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков

Но в ближайшие три сезона обсуждаемые нововведения точно не заработают

В команду требуется Product manager
Футбол | 02.10.2023, 12:44
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Волейбол | 02.10.2023, 03:57
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Футбол | 02.10.2023, 04:59
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 22
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 6
Бокс
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем