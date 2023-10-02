ОФИЦИАЛЬНО. Луис Альберто продлил контракт с Лацио
Новое соглашение будет действовать до 2027 года
Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто официально продлил контракт с командой.
Пока итальянский клуб не сообщает срок действия нового соглашения, но инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что контракт 31-летнего испанца будет действовать до 2027 года.
Луис Альберто присоединился к «Лацио» в 2016 году, когда «орлы» заплатили за него «Ливерпулю» 4 миллиона евро. За это время полузащитник сыграл 271 матч за римлян, забив 49 голов и отдав 70 голевых передач. В определенный промежуток времени Альберто считался одним из лучших полузащитников Серии А, а сейчас получил статус одного из капитанов команды.
.@10_luisalberto per altri quattro anni— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 2, 2023
𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐀 𝐕𝐈𝐓𝐀 🎩 #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/ckncREdBa0
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