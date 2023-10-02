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  4. Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Major League Soccer
02 октября 2023, 19:37 |
2578
6

Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду

Лука Модрич может переехать в США

02 октября 2023, 19:37 |
2578
6
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Лука Модрич

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси призвал клуб подписать хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, сообщает испанское издание Cadena Ser.

38-летнего обладателя Золотого мяча 2018 года в США хочет видеть не только Месси, но и президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Недавно англичанин находился в Хорватии и ужинал вместе с Лукой.

Источник отмечает, что игрок все еще сосредоточен только на «Реале», но чем дольше он не будет играть, тем меньше шансов, что он останется в Мадриде в следующем сезоне.

В кампании 2023/24 Лука Модрич отыграл всего 287 минут за «сливочных», проиграв конкуренцию Кроосу, Вальверде, Камавинге и Беллингему.

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Лука Модрич Лионель Месси Интер Майами трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Major League Soccer (MLS) Дэвид Бекхэм
Источник Cadena Ser
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Комментарии 6
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Rzechpospolita
Як же повезло Кривцову!, закінчувати карʼєру з такими зірками - мрія багатьох футболістів) Він з МЛС ще потрапляє до лав збірної) 
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+7
u6464u
так, оце Кривцов попав в струю, як кажуть головне опинитись в потрібному місці в потрібний час. )))
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+1
Aries2005
Співчуваю тренеру цього клубу. Він там просто статист. Мессі з Беком захотіли, а за результат все рівно будеш відповідати ти.
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-2
AK.228
Навіщо їм дідуган
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-8
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