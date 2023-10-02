Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси призвал клуб подписать хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, сообщает испанское издание Cadena Ser.

38-летнего обладателя Золотого мяча 2018 года в США хочет видеть не только Месси, но и президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Недавно англичанин находился в Хорватии и ужинал вместе с Лукой.

Источник отмечает, что игрок все еще сосредоточен только на «Реале», но чем дольше он не будет играть, тем меньше шансов, что он останется в Мадриде в следующем сезоне.

В кампании 2023/24 Лука Модрич отыграл всего 287 минут за «сливочных», проиграв конкуренцию Кроосу, Вальверде, Камавинге и Беллингему.