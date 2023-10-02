Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев шикарным выстрелом из-за пределов штрафной площадки вывел днепрян вперед в поединке с харьковским «Металлистом 1925».

В матче было не так много моментов, поэтому к 56-ой минуте на табло светились нули. Все изменилось, когда летний новичок «Днепра-1» решился на дальний удар. Мяч пошел по невероятной траектории, изменив направление движения в воздухе. Кстати, это был первый удар в створ ворот Олега Мозиля.

ВИДЕО. Богдан Леднев дальним ударом открыл счет в игре с Металлистом 1925