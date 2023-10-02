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  4. ВИДЕО. Богдан Леднев дальним ударом открыл счет в игре с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 18:44 |
411
3

ВИДЕО. Богдан Леднев дальним ударом открыл счет в игре с Металлистом 1925

Полузащитник «Днепра-1» забил шикарный мяч

02 октября 2023, 18:44 |
411
3
ВИДЕО. Богдан Леднев дальним ударом открыл счет в игре с Металлистом 1925
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев шикарным выстрелом из-за пределов штрафной площадки вывел днепрян вперед в поединке с харьковским «Металлистом 1925».

В матче было не так много моментов, поэтому к 56-ой минуте на табло светились нули. Все изменилось, когда летний новичок «Днепра-1» решился на дальний удар. Мяч пошел по невероятной траектории, изменив направление движения в воздухе. Кстати, это был первый удар в створ ворот Олега Мозиля.

ВИДЕО. Богдан Леднев дальним ударом открыл счет в игре с Металлистом 1925

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Богдан Леднев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Днепр-1 Днепр-1 - Металлист 1925 видео голов и обзор
Источник FootballHub
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Gargantua
практически ничего кроме дальних ударов Богдан качественно не выполняет.
но удар конечно поставлен классно.
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Виктор Алтухов
Думал, что покупка судей Динамо и Днепром прекратилась хотя бы на время, но нет, Беня сидит а воровство очков продолжается. 
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-2
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