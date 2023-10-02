Украина. Премьер лига02 октября 2023, 18:44 |
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ВИДЕО. Богдан Леднев дальним ударом открыл счет в игре с Металлистом 1925
Полузащитник «Днепра-1» забил шикарный мяч
02 октября 2023, 18:44 |
411
3
Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев шикарным выстрелом из-за пределов штрафной площадки вывел днепрян вперед в поединке с харьковским «Металлистом 1925».
В матче было не так много моментов, поэтому к 56-ой минуте на табло светились нули. Все изменилось, когда летний новичок «Днепра-1» решился на дальний удар. Мяч пошел по невероятной траектории, изменив направление движения в воздухе. Кстати, это был первый удар в створ ворот Олега Мозиля.
ВИДЕО. Богдан Леднев дальним ударом открыл счет в игре с Металлистом 1925
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но удар конечно поставлен классно.