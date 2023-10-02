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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Бражко продлил контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 18:26 |
943
1

ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Бражко продлил контракт с Динамо

Новое соглашение будет действовать до 2028 года

02 октября 2023, 18:26 |
943
1
ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Бражко продлил контракт с Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Владимир Бражко продлил контракт с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2028-го.

Напомним, Бражко перешел в «Динамо» в возрасте 13 лет из запорожского «Металлурга». Дебютировал за молодежную команду «бело-синих» 27 апреля 2019 года в матче «Арсенал-Киев» – «Динамо» (1:3).

Прошлый сезон провел на правах аренды за луганскую «Зарю», где был основным игроком (сыграл 29 матчей, забил 7 мячей).

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за «Динамо» в чемпионате Украины 6 матчей и забил три мяча.

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Владимир Бражко Динамо Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Alex86 1
Хорошая новость. Такие игроки это будущее клуба и сборной
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