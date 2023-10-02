ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Бражко продлил контракт с Динамо

Владимир Бражко продлил контракт с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2028-го.

Напомним, Бражко перешел в «Динамо» в возрасте 13 лет из запорожского «Металлурга». Дебютировал за молодежную команду «бело-синих» 27 апреля 2019 года в матче «Арсенал-Киев» – «Динамо» (1:3).

Прошлый сезон провел на правах аренды за луганскую «Зарю», где был основным игроком (сыграл 29 матчей, забил 7 мячей).

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за «Динамо» в чемпионате Украины 6 матчей и забил три мяча.