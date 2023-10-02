ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Бражко продлил контракт с Динамо
Новое соглашение будет действовать до 2028 года
Владимир Бражко продлил контракт с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Новое соглашение рассчитано на пять лет – до лета 2028-го.
Напомним, Бражко перешел в «Динамо» в возрасте 13 лет из запорожского «Металлурга». Дебютировал за молодежную команду «бело-синих» 27 апреля 2019 года в матче «Арсенал-Киев» – «Динамо» (1:3).
Прошлый сезон провел на правах аренды за луганскую «Зарю», где был основным игроком (сыграл 29 матчей, забил 7 мячей).
В нынешнем сезоне Бражко сыграл за «Динамо» в чемпионате Украины 6 матчей и забил три мяча.
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