Жозе МОУРИНЬО: «Я не тот, кто уничтожает качество футболистов»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо похвалил нападающего Ромелу Лукаку за результативность и вспомнил, как его упрекали за игру бельгийца в составе «Манчестер Юнайтед»:

«Хотя бы теперь люди не могут обвинять меня в том, что я не помогаю Лукаку забивать голы. Он может забивать голы как здесь, так и в «Манчестер Юнайтед» или «Интере». Я не тот, кто уничтожает качество игроков.

На счету Ромелу Лукаку в этом сезоне 6 матчей за «Рому», в которых он отличился 4 забитыми мячами. Его аренда истекает летом 2024 года.