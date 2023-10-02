Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Я не тот, кто уничтожает качество футболистов»
Италия
02 октября 2023, 19:16 |
356
0

Жозе МОУРИНЬО: «Я не тот, кто уничтожает качество футболистов»

Главный тренер «Ромы» похвалил Ромелу Лукаку

02 октября 2023, 19:16 |
356
0
Жозе МОУРИНЬО: «Я не тот, кто уничтожает качество футболистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо похвалил нападающего Ромелу Лукаку за результативность и вспомнил, как его упрекали за игру бельгийца в составе «Манчестер Юнайтед»:

«Хотя бы теперь люди не могут обвинять меня в том, что я не помогаю Лукаку забивать голы. Он может забивать голы как здесь, так и в «Манчестер Юнайтед» или «Интере». Я не тот, кто уничтожает качество игроков.

На счету Ромелу Лукаку в этом сезоне 6 матчей за «Рому», в которых он отличился 4 забитыми мячами. Его аренда истекает летом 2024 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Альберто продлил контракт с Лацио
Аталанта и Юве разошлись миром, Рома переиграла Фрозиноне
Удинезе – Дженоа – 2:2. 67 минут для Малиновского. Видео голов и обзор
Жозе Моуриньо Ромелу Лукаку Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: в контракте на бой Усик – Фьюри прописан гарантированный реванш
Бокс | 01 октября 2023, 20:32 1
ХИРН: в контракте на бой Усик – Фьюри прописан гарантированный реванш
ХИРН: в контракте на бой Усик – Фьюри прописан гарантированный реванш

Известный промоутер – о долгожданном поединке между Усиком и Фьюри

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом
Футбол | 02 октября 2023, 16:02 0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом

Ламин Ямал останется в клубе до 2026 года

Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
Война | 02.10.2023, 13:20
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Футбол | 02.10.2023, 15:02
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бокс | 02.10.2023, 11:59
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 192
Футбол
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 16
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
02.10.2023, 04:59 3
Футбол
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 6
Бокс
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 11
Теннис
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем