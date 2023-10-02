Эрик ТЕН ХАГ: «Будет ли завтра играть Антони? Посмотрим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, сыграет ли бразилец Антони в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая»:

«Сыграет ли завтра Антони? Мы будем рассматривать этот вопрос. Вчера был первый день, когда он участвовал в тренировках с командой. Возвращение Антони – это хорошие новости».

Ранее Антони был отстранен от команды из-за обвинений в домашнем насилии, но недавно его вернули в состав команды.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай» состоится уже завтра, 3 октября в 22:00.