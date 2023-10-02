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02 октября 2023, 17:59 |
1035
1

Хет-трик за 19 минут. Цитаишвили феерит в чемпионате Грузии

«Динамо» Батуми разгромило «Шукуру» 6:0

02 октября 2023, 17:59 |
1035
1
Хет-трик за 19 минут. Цитаишвили феерит в чемпионате Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Сегодня, 2 октября «Динамо» Батуми в 28-м туре чемпионата Грузии на выезде разгромило «Шукуру» со счетом 6:0. Главным героем матча стал воспитанник «Динамо» Киев Георгий Цитаишвили, который с июля играет за «Динамо» Батуми на правах аренды.

Он оформил в этом матче хет-трик, при чем сделал эта всего за 19 минут – с 22-й по 41-ю минуты. Первый из своих трех голов Цитаишвили забил с пенальти. Это были первые голы для 22-летнего вингера в составе «Динамо» Батуми.

«Динамо» Батуми лидирует в чемпионате Грузии, опережая ближайшего преследователя, «Динамо» Тбилиси, на 10 очков. При этом у «Динамо» Тбилиси есть один матч в запасе.

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Динамо Батуми Георгий Цитаишвили чемпионат Грузии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex86 1
Может и стоит вернуть коль не покупаем никого вскоре, если подрастет как игрок или отпусить как русина, хай растет, а клубу прибыль хоть какая-то
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