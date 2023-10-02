Хет-трик за 19 минут. Цитаишвили феерит в чемпионате Грузии

Сегодня, 2 октября «Динамо» Батуми в 28-м туре чемпионата Грузии на выезде разгромило «Шукуру» со счетом 6:0. Главным героем матча стал воспитанник «Динамо» Киев Георгий Цитаишвили, который с июля играет за «Динамо» Батуми на правах аренды.

Он оформил в этом матче хет-трик, при чем сделал эта всего за 19 минут – с 22-й по 41-ю минуты. Первый из своих трех голов Цитаишвили забил с пенальти. Это были первые голы для 22-летнего вингера в составе «Динамо» Батуми.

«Динамо» Батуми лидирует в чемпионате Грузии, опережая ближайшего преследователя, «Динамо» Тбилиси, на 10 очков. При этом у «Динамо» Тбилиси есть один матч в запасе.