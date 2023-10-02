Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»

Легендарный игрок «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал смену тренеров во главе донецкого клуба и рассказал о главных проблемах команды Патрика ван Леувена.

– Матчи «Шахтера» вызывают тревогу и определенное разочарование. А еще – понимание, что как можно быстрее нужно что-то делать. Ведь есть все признаки кризиса в команде. Это и потеря игрового тонуса большинства футболистов и падение уровня их мастерства. Это и работа в обороне – командная и индивидуальная. Это слабая функциональная готовность – команда не может по ходу матчей поддерживать высокий темп и интенсивность.

– А как насчет тренерской работы?

– Также есть проблемы с управляемостью командой. Как подтверждение – регулярные ненужные красные карточки и проблемы с игровой дисциплиной, иногда непонятные тактические идеи и замены. А еще – отсутствие тренера в технической зоне почти во всех матчах, за исключением игры против «Ворсклы». Футболисты на поле должны чувствовать тренера. У Йовичевича, наоборот, возможно, это было его самое сильное качество.

– Кто виноват в том, что происходит?

– В клубе произошла смена вектора и самой футбольной философии. Тот футбол, который команда демонстрировала последние годы еще со времен Каштру – это футбол, который не имел никакой перспективы. «Стоячий» футбол с контролем мяча и отдыхом во время игр, играя фактически без моментов, без остроты и, самое главное, без эмоций, в которых нуждаются болельщики. Такой футбол не только не привлекателен, он вообще уже ушел в прошлое.

– Как это влияет на прогресс игроков?

– Когда молодые футболисты вынуждены играть в такой «ветеранский» футбол с контролем ради контроля, вместо ускорения игры – ее сдерживание, пасы назад, на вратаря – это не способствует прогрессу. Футбольный интеллект нивелируется с такой схематичной и простой игрой. Даже несмотря на то, что в прошлом сезоне это привело к чемпионству и удачному выступлению в еврокубках.

– Как это удалось Йовичевичу?

– Есть пословица: «Не надо ремонтировать то, что работает». Он так и сделал. Результат был, игры не было, но не было и перспектив дальнейшего развития с точки зрения игры.

В этом сезоне «Шахтер» под руководством Патрика ван Леувена набрал 18 очков в 9 турах УПЛ. Этот результат все еще позволяет команде занимать 1-е место в чемпионате, но благодаря матчам в запасе «горняков» может догнать «Рух», а «Динамо» имеет шансы обеспечить отрыв в 6 очков.