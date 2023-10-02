Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»
Легендарный игрок «Шахтера» прокомментировал смену тренеров в донецком клубе
Легендарный игрок «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал смену тренеров во главе донецкого клуба и рассказал о главных проблемах команды Патрика ван Леувена.
– Матчи «Шахтера» вызывают тревогу и определенное разочарование. А еще – понимание, что как можно быстрее нужно что-то делать. Ведь есть все признаки кризиса в команде. Это и потеря игрового тонуса большинства футболистов и падение уровня их мастерства. Это и работа в обороне – командная и индивидуальная. Это слабая функциональная готовность – команда не может по ходу матчей поддерживать высокий темп и интенсивность.
– А как насчет тренерской работы?
– Также есть проблемы с управляемостью командой. Как подтверждение – регулярные ненужные красные карточки и проблемы с игровой дисциплиной, иногда непонятные тактические идеи и замены. А еще – отсутствие тренера в технической зоне почти во всех матчах, за исключением игры против «Ворсклы». Футболисты на поле должны чувствовать тренера. У Йовичевича, наоборот, возможно, это было его самое сильное качество.
– Кто виноват в том, что происходит?
– В клубе произошла смена вектора и самой футбольной философии. Тот футбол, который команда демонстрировала последние годы еще со времен Каштру – это футбол, который не имел никакой перспективы. «Стоячий» футбол с контролем мяча и отдыхом во время игр, играя фактически без моментов, без остроты и, самое главное, без эмоций, в которых нуждаются болельщики. Такой футбол не только не привлекателен, он вообще уже ушел в прошлое.
– Как это влияет на прогресс игроков?
– Когда молодые футболисты вынуждены играть в такой «ветеранский» футбол с контролем ради контроля, вместо ускорения игры – ее сдерживание, пасы назад, на вратаря – это не способствует прогрессу. Футбольный интеллект нивелируется с такой схематичной и простой игрой. Даже несмотря на то, что в прошлом сезоне это привело к чемпионству и удачному выступлению в еврокубках.
– Как это удалось Йовичевичу?
– Есть пословица: «Не надо ремонтировать то, что работает». Он так и сделал. Результат был, игры не было, но не было и перспектив дальнейшего развития с точки зрения игры.
В этом сезоне «Шахтер» под руководством Патрика ван Леувена набрал 18 очков в 9 турах УПЛ. Этот результат все еще позволяет команде занимать 1-е место в чемпионате, но благодаря матчам в запасе «горняков» может догнать «Рух», а «Динамо» имеет шансы обеспечить отрыв в 6 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Этьена Вессена вынесли с поля в поединке 7-го тура Нидерландов против «Аякса»
Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд
всегда старается по делу анализировать. но тут я с ним не согласен.
Вернее согласен, что Йовичевич игру не ставил и перспектив развития не было, но не согласен, что футбол был стоячий без обострения.
Это была типичная испанская модель, котрую этому поколению воспитанников академии шахтера ставили с детства. В этом и секрет успеха.
а ван Левен ставит динамичный немецкий футбол, который понравился Ахметову в исполнении Феенорда.
вот только проблемка, что по мановению волшебной палочки это не делается. Резать приходится по живому, команда явно не довольна. Нужно время и, не исключено, другие игроки. Или другой тренер и возвращаться к испанскому футболу.
при чому тут Каштру ??? мабуть цей експерд не знає хто був після Каштру.
Йовічевіч зумів не розбазарити цінності ідей ШД і став чемпіоном країни з новим складом гравців і без бразил.
дуже погано для українського футболу було переманювання Ігора з Дніпра1 в Шахтар. Шахтар його використав на сезон і вигнав нах...
аналогічно може таке буде і його наступником.
два клуби постраждали: Д1 і Зоря.
на Ігора і Патріка "зіграли" грошима. Така політика клубу...