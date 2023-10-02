Барселона попытается избавиться от Ансу Фати летом 2024 года
Похоже, карьера испанца в составе «Барселоны» окончена
«Барселона» попытается избавиться от своего воспитанника Ансу Фати, когда он вернется из «Брайтона» после аренды, сообщает испанское издание Sport.es.
Руководство каталонского клуба не верит, что 20-летнего нападающего ждет успешная карьера на «Камп Ноу», поэтому хочет продать игрока, пока на нем можно заработать неплохие деньги.
Несколько английских клубов заинтересованы в трансфере Ансу, но они хотят увидеть от него прогресс в физике, ведь сейчас он слишком слаб и травматичен для британского футбола.
В этом сезоне на счету Фати уже 5 матчей за «Брайтон», в которых он отличился 1 забитым мячом.
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