Барселона попытается избавиться от Ансу Фати летом 2024 года

«Барселона» попытается избавиться от своего воспитанника Ансу Фати, когда он вернется из «Брайтона» после аренды, сообщает испанское издание Sport.es.

Руководство каталонского клуба не верит, что 20-летнего нападающего ждет успешная карьера на «Камп Ноу», поэтому хочет продать игрока, пока на нем можно заработать неплохие деньги.

Несколько английских клубов заинтересованы в трансфере Ансу, но они хотят увидеть от него прогресс в физике, ведь сейчас он слишком слаб и травматичен для британского футбола.

В этом сезоне на счету Фати уже 5 матчей за «Брайтон», в которых он отличился 1 забитым мячом.