Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никита КАМЕНЮКА: «Кривенцов все делает правильно»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 16:51 |
149
0

Никита КАМЕНЮКА: «Кривенцов все делает правильно»

Легендарный игрок «Зари» прокомментировал состояние луганского коллектива

02 октября 2023, 16:51 |
149
0
Никита КАМЕНЮКА: «Кривенцов все делает правильно»
ФК Заря. Никита Каменюка

Легендарный игрок «Зари» Никита Каменюка прокомментировал состояние луганского коллектива после прихода Валерия Кривенцова.

– Была очень хорошая игра от обеих команд. «Черноморец» грамотно поставил свою игру и «Заря» в противовес сделала это. Мне кажется, потихоньку «Заря» начинает находить свою игру, игроки притираются друг к другу.

– Что из положительного можно отметить в действиях луганских футболистов прежде всего?
– Команда действовала очень грамотно в тактическом плане, пыталась использовать свои лучшие качества. В итоге создала немало моментов, которые нужно было реализовывать. Самое главное, что игра «Зари» была целостной.

– Над чем еще надо работать?
– Чтобы побеждать, нужно забивать голы. То есть нужно улучшать реализацию. Самое главное, что возникают и налаживаются связи и взаимодействие и в обороне, и в середине поля, и в атаке.

– Что изменилось в игре команды после назначения Кривенцова?
– Видно, что команда иначе перемещается как в обороне, так и в атаке. Более целостно во всех зонах. Больше нет больших разрывов между линиями, есть компактность, это очень важно. Считаю, что Кривенцов очень опытный тренер, который делает все правильно, он на правильном пути.

– От кого из игроков стоит ожидать лучшей игры с новым тренером?
– Видим, что тренер вводит в игру Нагнойного. Это хороший футболист и, думаю, он будет прогрессировать. Но жду, что и Гереро начнет больше забивать, и Антюх лучше будет реализовывать свои моменты. Очень рассчитываю, что вскоре и Данченко сможет играть полные матчи, ведь он опытный футболист и он однозначно должен помочь команде.

Несмотря на прогресс луганской команды, она до сих пор идет в нижней части турнирной таблицы, а именно на позорном для себя 14-м месте. «Заря» набрала всего 6 очков в 8 матчах УПЛ 2023/24.

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «Впервые в моей карьере игрок после замены оформил дубль»
Днепр-1 – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Два игрока Руха восстановились после травм
Никита Каменюка Заря Луганск Валерий Кривенцов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Волейбол | 02 октября 2023, 03:57 7
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду

Наши волейболисты нанесли поражение сборной Ирана со счетом 3:0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02 октября 2023, 06:50 14
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
Футбол | 02.10.2023, 15:17
ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»
Футбол | 02.10.2023, 10:11
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Футбол | 02.10.2023, 04:59
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 10
Теннис
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 6
Бокс
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 196
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем