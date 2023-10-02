Никита КАМЕНЮКА: «Кривенцов все делает правильно»

Легендарный игрок «Зари» Никита Каменюка прокомментировал состояние луганского коллектива после прихода Валерия Кривенцова.

– Была очень хорошая игра от обеих команд. «Черноморец» грамотно поставил свою игру и «Заря» в противовес сделала это. Мне кажется, потихоньку «Заря» начинает находить свою игру, игроки притираются друг к другу.

– Что из положительного можно отметить в действиях луганских футболистов прежде всего?

– Команда действовала очень грамотно в тактическом плане, пыталась использовать свои лучшие качества. В итоге создала немало моментов, которые нужно было реализовывать. Самое главное, что игра «Зари» была целостной.

– Над чем еще надо работать?

– Чтобы побеждать, нужно забивать голы. То есть нужно улучшать реализацию. Самое главное, что возникают и налаживаются связи и взаимодействие и в обороне, и в середине поля, и в атаке.

– Что изменилось в игре команды после назначения Кривенцова?

– Видно, что команда иначе перемещается как в обороне, так и в атаке. Более целостно во всех зонах. Больше нет больших разрывов между линиями, есть компактность, это очень важно. Считаю, что Кривенцов очень опытный тренер, который делает все правильно, он на правильном пути.

– От кого из игроков стоит ожидать лучшей игры с новым тренером?

– Видим, что тренер вводит в игру Нагнойного. Это хороший футболист и, думаю, он будет прогрессировать. Но жду, что и Гереро начнет больше забивать, и Антюх лучше будет реализовывать свои моменты. Очень рассчитываю, что вскоре и Данченко сможет играть полные матчи, ведь он опытный футболист и он однозначно должен помочь команде.

Несмотря на прогресс луганской команды, она до сих пор идет в нижней части турнирной таблицы, а именно на позорном для себя 14-м месте. «Заря» набрала всего 6 очков в 8 матчах УПЛ 2023/24.