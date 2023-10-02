Два игрока Руха восстановились после травм
3-го октября Соломон-Отабор и Притула уже будут тренироваться в общей группе
Восьмого октября в 10 туре чемпионата УПЛ «Рух» будет принимать «Минай».
Как стало известно Sport.ua, после повреждений уже восстановились легионер львовян Соломон-Отабор и Остап Притула, которые не смогли принять участие в недавнем календарном поединке с «Кривбассом».
По информации нашего источника, третьего октября Соломон-Отабор и Притула уже будут тренироваться в общей группе и на них в противостоянии с «горожанами» сможет рассчитывать наставник Виталий Пономарев.
«Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.
Ранее нападающий «Руха» Илья Квасница прокомментировал гостевую победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
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