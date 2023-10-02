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  4. Два игрока Руха восстановились после травм
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 15:38 |
151
0

Два игрока Руха восстановились после травм

3-го октября Соломон-Отабор и Притула уже будут тренироваться в общей группе

02 октября 2023, 15:38 |
151
0
Два игрока Руха восстановились после травм
ФК Рух. Остап Притула

Восьмого октября в 10 туре чемпионата УПЛ «Рух» будет принимать «Минай».

Как стало известно Sport.ua, после повреждений уже восстановились легионер львовян Соломон-Отабор и Остап Притула, которые не смогли принять участие в недавнем календарном поединке с «Кривбассом».

По информации нашего источника, третьего октября Соломон-Отабор и Притула уже будут тренироваться в общей группе и на них в противостоянии с «горожанами» сможет рассчитывать наставник Виталий Пономарев.

«Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее нападающий «Руха» Илья Квасница прокомментировал гостевую победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Вив Соломон-Отабор Остап Притула Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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