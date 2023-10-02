С Матвиенко в составе. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов

Ведущий защитник «Шахтера» Николай Матвиенко пропускал последние матчи команды из-за травмы, однако отправился на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном».

Матвиенко не играл в первом туре с «Порту», где команда уступила 1:3. Без Матвиенко в центре обороны «Шахтер» проиграл «Ворскле» и сыграл вничью с «Рухом».

Сперва игроки на автобусе отправятся в Польшу, а затем вылетят в Бельгию.

Матч пройдет 4 октября, начало в 19:45.