С Матвиенко в составе. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов
Николай крайне необходим команде в матче с Антверпеном
Ведущий защитник «Шахтера» Николай Матвиенко пропускал последние матчи команды из-за травмы, однако отправился на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном».
Матвиенко не играл в первом туре с «Порту», где команда уступила 1:3. Без Матвиенко в центре обороны «Шахтер» проиграл «Ворскле» и сыграл вничью с «Рухом».
Сперва игроки на автобусе отправятся в Польшу, а затем вылетят в Бельгию.
Матч пройдет 4 октября, начало в 19:45.
Починаємо шлях до Бельгії 🇺🇦🚌🇵🇱✈️🇧🇪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2023
🔜 Ліга чемпіонів ⭐️#Shakhtar #АнтверпенШахтар #UCL pic.twitter.com/J1S7EuzS6n
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Любовь к спорту точно будет плюсом
3-го октября Соломон-Отабор и Притула уже будут тренироваться в общей группе