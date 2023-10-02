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  4. Луис ЭНРИКЕ: «В ЛЧ нет команд лучше ПСЖ по потенциалу»
Лига чемпионов
02 октября 2023, 14:48 |
171
1

Луис ЭНРИКЕ: «В ЛЧ нет команд лучше ПСЖ по потенциалу»

Тренер «ПСЖ» верит в свою команду

02 октября 2023, 14:48 |
171
1
Луис ЭНРИКЕ: «В ЛЧ нет команд лучше ПСЖ по потенциалу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что в нынешнем сезоне его команда будет претендовать на победу в Лиге чемпионов:

«В Лиге чемпионов есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов в борьбе за трофей, и это наша цель.

С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс».

Напомним, в первом туре «ПСЖ» дома обыграл «Боруссию» Дортмунд 2:0.

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Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов
Источник УЕФА
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Лютый Кандибобер
даа... уже который год... звезд покупают, а команду из них сделать так и не получилось
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