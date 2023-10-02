Луис ЭНРИКЕ: «В ЛЧ нет команд лучше ПСЖ по потенциалу»
Тренер «ПСЖ» верит в свою команду
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что в нынешнем сезоне его команда будет претендовать на победу в Лиге чемпионов:
«В Лиге чемпионов есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов в борьбе за трофей, и это наша цель.
С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс».
Напомним, в первом туре «ПСЖ» дома обыграл «Боруссию» Дортмунд 2:0.
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