КВАСНИЦА: «Игра против одного из лучших защитников УПЛ не стала проблемой»

Молодой талант «Руха» Илья Квасница прокомментировал гостевую победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Перед выходом на замену я получил установку, что должен на поле помочь команде обострить игру, брать на себя инициативу. Нам нужно было больше создавать в атаке. Я старался выполнить эти указания и все удалось.

Мне комфортно играть против команд, которые дают пространство на фланге, не закрываются в обороне. А когда есть свободные зоны, пространство – есть куда бежать и это лучше всего для меня. Даже игра против одного из лучших левых защитников чемпионата не стала проблемой в этих условиях».

В этом сезоне на счету Ильи Квасницы уже 3 гола и 1 голевая передача в 7 матчах УПЛ. Не в последнюю очередь благодаря ему «Рух» идет на 6-м месте в чемпионате, набрав 15 очков в 8 поединках.