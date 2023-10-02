Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Мы виновны в таком результате»

Капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал домашнее поражение от львовского «Руха» (1:3) в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Дмитрий, что не удалось нашей команде?

– Эмоции, конечно, негативные, потому что, считаю, что мы виноваты в таком результате. Забили гол, после чего нужно было еще добавлять. В начале второго тайма точно имели классные моменты забивать второй, третий раз и закрывать игру. Реализация подвела, а соперник переломил ход матча – забил один, второй, а затем и третий. После чего уже было трудно что-то изменить за то время, которое осталось до конца матча.

– Относительно назначения абсурдного пенальти в наши ворота, который сломал в итоге игру. Как это прокомментируешь?

– Пошла контратака соперника. Был или не был пенальти? Не наше дело это комментировать. Надо смотреть на свою игру, добавлять и в подобных матчах победу больше не отпускать.

– Чувствовалась ли усталость, ведь «Кривбасс» провел третий матч за неделю?

– Где-то есть усталость, ведь играли через два дня на третий. В первом тайме сразу не вошли в игру. Несмотря даже на этот фактор, такие матчи нужно выигрывать. Да, сейчас все по-особенному настраиваются на лидеров. Что ж, «Рух» нас изучил и моментами не давал нам демонстрировать свой футбол.

– Какое сейчас настроение в команде, какие мысли?

– Это футбол. Мы выигрываем, проигрываем, к сожалению. После неудач нужно ставить сильнее и потом ставить на путь побед.

Из-за этого поражения «Кривбасс» потерял шанс выйти на 1-ю строчку в УПЛ, но с 17 очками после 9 туров остается на 2-м месте.