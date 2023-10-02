Играть пока не готов. Супряга работает с Динамо U-19
Вряд ли сыграет в первом круге
Форвард «Динамо» Владислав Супряга, который в нынешнем сезоне еще не играл, пока вынужден восстанавливаться и работать с юношеской командой киевлян.
Игрок пропустил весь прошлый сезон, а перед стартом нынешнего чемпионата президент клуба заявил, что Владислав продолжает восстанавливаться.
Сообщается, что у первой команды сейчас большие нагрузки, поэтом Супряга постепенно набирает форму, работая с «Динамо» U-19. Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле.
Супряга сыграл последний на этот момент матч в УПЛ в октябре 2021 года.
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