Играть пока не готов. Супряга работает с Динамо U-19

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, который в нынешнем сезоне еще не играл, пока вынужден восстанавливаться и работать с юношеской командой киевлян.

Игрок пропустил весь прошлый сезон, а перед стартом нынешнего чемпионата президент клуба заявил, что Владислав продолжает восстанавливаться.

Сообщается, что у первой команды сейчас большие нагрузки, поэтом Супряга постепенно набирает форму, работая с «Динамо» U-19. Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле.

Супряга сыграл последний на этот момент матч в УПЛ в октябре 2021 года.