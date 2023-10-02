Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играть пока не готов. Супряга работает с Динамо U-19
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 14:20 |
740
2

Играть пока не готов. Супряга работает с Динамо U-19

Вряд ли сыграет в первом круге

02 октября 2023, 14:20 |
740
2
Играть пока не готов. Супряга работает с Динамо U-19
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, который в нынешнем сезоне еще не играл, пока вынужден восстанавливаться и работать с юношеской командой киевлян.

Игрок пропустил весь прошлый сезон, а перед стартом нынешнего чемпионата президент клуба заявил, что Владислав продолжает восстанавливаться.

Сообщается, что у первой команды сейчас большие нагрузки, поэтом Супряга постепенно набирает форму, работая с «Динамо» U-19. Есть небольшой шанс, что до зимней паузы игрок сможет вернуться на поле.

Супряга сыграл последний на этот момент матч в УПЛ в октябре 2021 года.

По теме:
Два игрока Руха восстановились после травм
Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»
Семен ВОВЧЕНКО: «Игрой не доволен, эмоции – негативные»
Динамо Киев Владислав Супряга Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»
Футбол | 02 октября 2023, 10:11 17
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»

Команда нацелена на титул

Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Футбол | 01 октября 2023, 17:35 8
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер

Команда Виталия Пономарева перевернула ход игры в Кривом Роге с ног на голову

Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Теннис | 02.10.2023, 06:00
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Футбол | 01.10.2023, 18:57
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
Футбол | 02.10.2023, 15:17
ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Здоровья та вірт в свої сили . Здібності у Влада є , треба працювати ...
Ответить
+1
Serhii P.
та розірвіть з ним контракт, скільки можна терпіти це непорозуміння в команді
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
01.10.2023, 01:05 2
Бокс
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 196
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем