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  4. Нужен опытный форвард. Челси готов снова тратить миллионы в январе
Англия
02 октября 2023, 13:12 |
684
1

Нужен опытный форвард. Челси готов снова тратить миллионы в январе

Хотят подписать Виктора Осимхена или Айвана Тоуни

02 октября 2023, 13:12 |
684
1
Нужен опытный форвард. Челси готов снова тратить миллионы в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

По информации британских СМИ, «Челси» зимой хочет купить опытного центрального нападающего, так как сейчас у команды есть проблемы с голами.

Форвард Николас Джексон не оправдывает ожиданий (один гол в сезоне АПЛ), а других мощных игроков в центре атаки у Синих нет.

Среди целей клуба Виктор Осимхен из «Наполи» и Айван Тоуни из «Брентфорда». При этом последний не будет играть до конца января из-за дисквалификации за ставки на футбольные матчи.

Осимхен является приоритетным вариантом, который на длительный срок закрыл бы позицию форварда, однако «Наполи» за своего бомбардира будет требовать огромные деньги.

Правда, «Челси» уже дважды за последнее время побил британский трансферный рекорд, подписав сперва Энцо Фернандеса (107 млн фунтов), а затем Мойсеса Кайседо (115 млн фунтов), поэтому проблем с финансами пока нет.

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Виктор Осимхен Челси Айван Тоуни
Источник The Guardian
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Лютый Кандибобер
это главный тренер сказал, или опять непонятно кто решает кого и когда покупать?
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