Минай прав. УАФ признала ошибку арбитра в матче с Оболонью

«Минай» после поражения от «Оболони» 0:1 заявил, что арбитр допустил ошибку, когда не назначил пенальти в ворота киевской команды за фол против Тимура Кораблина.

Комитет арбитров УАФ подтвердил, что судья должен был ставить пенальти.

Минай - Оболонь. Арбитр – Александр Афанасьев. 88 мин.

Решение на поле: нет пенальти, нет карточки.

Правильное решение: пенальти без карточки.

Объяснение/размышление: хоть арбитр и занимает хорошую позицию, однако он ошибается, не назначив пенальти за толчок игрока № 17 ФК «Минай». Защитник № 19 ФК «Оболонь» действительно толкает нападающего в спину очевидным образом, что приводит к его падению и препятствует ему продолжить собственные действия. Арбитр должен назначить пенальти. В такой ситуации ассистент арбитра № 1, занимавший идеальную позицию, должен помочь арбитру принять правильное решение.

VAR: К сожалению, VAR на этом матче не было, но в случае, если бы он был, он бы, конечно, обратил внимание арбитра на этот эпизод и предложил ему просмотреть видео на предмет назначения пенальти.