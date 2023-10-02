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  4. Минай прав. УАФ признала ошибку арбитра в матче с Оболонью
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 12:45 |
433
0

Минай прав. УАФ признала ошибку арбитра в матче с Оболонью

Судья не назначил пенальти

02 октября 2023, 12:45 |
433
0
Минай прав. УАФ признала ошибку арбитра в матче с Оболонью
ФК Минай

«Минай» после поражения от «Оболони» 0:1 заявил, что арбитр допустил ошибку, когда не назначил пенальти в ворота киевской команды за фол против Тимура Кораблина.

Комитет арбитров УАФ подтвердил, что судья должен был ставить пенальти.

Минай - Оболонь. Арбитр – Александр Афанасьев. 88 мин.

Решение на поле: нет пенальти, нет карточки.

Правильное решение: пенальти без карточки.

Объяснение/размышление: хоть арбитр и занимает хорошую позицию, однако он ошибается, не назначив пенальти за толчок игрока № 17 ФК «Минай». Защитник № 19 ФК «Оболонь» действительно толкает нападающего в спину очевидным образом, что приводит к его падению и препятствует ему продолжить собственные действия. Арбитр должен назначить пенальти. В такой ситуации ассистент арбитра № 1, занимавший идеальную позицию, должен помочь арбитру принять правильное решение.

VAR: К сожалению, VAR на этом матче не было, но в случае, если бы он был, он бы, конечно, обратил внимание арбитра на этот эпизод и предложил ему просмотреть видео на предмет назначения пенальти.

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Минай Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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