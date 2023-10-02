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  4. Источник: у Миная нет проблем с финансами, минимальные задержки зарплаты
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 11:28 |
360
0

Источник: у Миная нет проблем с финансами, минимальные задержки зарплаты

Но в таблице ситуация хуже

02 октября 2023, 11:28 |
360
0
Источник: у Миная нет проблем с финансами, минимальные задержки зарплаты
ФК Минай

По информации СМИ, у аутсайдера УПЛ «Миная» нет проблем с финансированием, хотя ранее была информация, что у есть серьезные задержки выплаты зарплат.

Однако сообщается, что в клубе все стабильно. Команда останавливается в тех же отелях, что и раньше, а задержки по зарплате составляют одну-две недели.

Но в таблице ситуация иная: команда идет без побед и с тремя очками занимает последнее место.

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Минай Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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