Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски ждут в Саудовской Аравии, Барса готова предложить контракт
Испания
02 октября 2023, 11:12 |
487
0

Левандовски ждут в Саудовской Аравии, Барса готова предложить контракт

Удастся ли переманить звездного поляка?

02 октября 2023, 11:12 |
487
0
Левандовски ждут в Саудовской Аравии, Барса готова предложить контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Минувшим летом Роберт Левандовски имел выгодные предложения из Саудовской Аравии, однако отклонил их ради продолжений выступлений на топ-уровне в «Барселоне».

По информации СМИ, клубы Саудовской Аравии не намерены отступать и собираются дальше работать ради приглашения Левандовски, однако каталонский клуб готов бороться за игрока.

Сообщается, что руководство готово предложить 35-летнему игроку новый договор, хотя многое будет зависеть от формы возрастного футболиста во второй части сезона.

Пока что Роберт является ведущим бомбардиром команды, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи в девяти встречах.

По теме:
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Дали 9.9 за хет-трик. Луис Хавьер Суарес получил почти максимальную оценку
Бетис – Валенсия – 3:0. Первый матч Яремчука в основе. Видео голов и обзор
Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо победило Ротаня, Мрия выиграла топ-турнир, Канело разобрался с Чарло
Футбол | 02 октября 2023, 08:50 0
Динамо победило Ротаня, Мрия выиграла топ-турнир, Канело разобрался с Чарло
Динамо победило Ротаня, Мрия выиграла топ-турнир, Канело разобрался с Чарло

Главные новости за 1 октября на Sport.ua

Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Волейбол | 02 октября 2023, 03:57 6
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду

Наши волейболисты нанесли поражение сборной Ирана со счетом 3:0

Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Футбол | 01.10.2023, 17:35
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
Теннис | 01.10.2023, 17:13
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Теннис | 02.10.2023, 09:58
Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
01.10.2023, 00:40 14
Бокс
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 10
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 06:50 13
Футбол
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 15
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем