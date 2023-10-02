Левандовски ждут в Саудовской Аравии, Барса готова предложить контракт

Минувшим летом Роберт Левандовски имел выгодные предложения из Саудовской Аравии, однако отклонил их ради продолжений выступлений на топ-уровне в «Барселоне».

По информации СМИ, клубы Саудовской Аравии не намерены отступать и собираются дальше работать ради приглашения Левандовски, однако каталонский клуб готов бороться за игрока.

Сообщается, что руководство готово предложить 35-летнему игроку новый договор, хотя многое будет зависеть от формы возрастного футболиста во второй части сезона.

Пока что Роберт является ведущим бомбардиром команды, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи в девяти встречах.