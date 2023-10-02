Киченок/Остапенко – Ван Сию/Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 октября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против китайского тандема Ван Сию / Юань Юэ. Встреча начнется 3-м запуском на корте №2 после матча Данилина / Панова – Хаддад Майя / Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против дуэта Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания).

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