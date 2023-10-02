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  4. Киченок/Остапенко – Ван Сию/Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 октября 2023, 10:51 |
120
0

Киченок/Остапенко – Ван Сию/Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Пекине

02 октября 2023, 10:51 |
120
0
Киченок/Остапенко – Ван Сию/Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

2 октября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против китайского тандема Ван Сию / Юань Юэ. Встреча начнется 3-м запуском на корте №2 после матча Данилина / Панова – Хаддад Майя / Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против дуэта Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания).

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Юань Юэ Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Пекин
Источник Sport.ua
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