В Челси все спокойно. Клуб уверен, что Почеттино вернет команду к победам

По информации британских СМИ, в руководстве «Челси» нет никакой паники и проблем, несмотря на слабый старт команды в АПЛ, где Синие набрали лишь пять очков после шести туров.

В клубе уверены, что результаты улучшатся, если менеджмент сохранит спокойствие и продолжит доверять Маурисио Почеттино, который не так давно начал работать с командой с большим количеством новичков.

Анализ показывает, что у «Челси» должно быть намного больше очков, но ряд факторов пока играют против команды, поэтому нужно немного подождать.

Михаил Мудрик и партнери попробуют добыть вторую в сезоне АПЛ победу в сегодняшнем матче против «Фулхэма».