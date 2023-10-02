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  4. В Челси все спокойно. Клуб уверен, что Почеттино вернет команду к победам
Англия
02 октября 2023, 10:29 |
307
0

В Челси все спокойно. Клуб уверен, что Почеттино вернет команду к победам

Клуб не думает о смене тренера

02 октября 2023, 10:29 |
307
0
В Челси все спокойно. Клуб уверен, что Почеттино вернет команду к победам
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, в руководстве «Челси» нет никакой паники и проблем, несмотря на слабый старт команды в АПЛ, где Синие набрали лишь пять очков после шести туров.

В клубе уверены, что результаты улучшатся, если менеджмент сохранит спокойствие и продолжит доверять Маурисио Почеттино, который не так давно начал работать с командой с большим количеством новичков.

Анализ показывает, что у «Челси» должно быть намного больше очков, но ряд факторов пока играют против команды, поэтому нужно немного подождать.

Михаил Мудрик и партнери попробуют добыть вторую в сезоне АПЛ победу в сегодняшнем матче против «Фулхэма».

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник The Guardian
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