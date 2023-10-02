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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 10:11 |
2128
7

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»

Команда нацелена на титул

02 октября 2023, 10:11 |
2128
7
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»
ФК Динамо Киев

«Динамо» после неудачи в еврокубках и вылета из Кубка Украины теперь играет только в чемпионате, где игроки нацелены на титул. Лидер команды Андрей Ярмоленко оценио последние результаты.

«Проигрывать всегда неприятно, но критику мы заслужили после «Оболони». Не имеем права проигрывать, поэтому заслужили критику. Но другой дороги, кроме как работать дальше, нет. С «Александрией» удалось использовать свои моменты. Думаю, сейчас для болельщиков чемпионат довольно интересный, потому что много кто теряет очки».

«Таблица? Очки не считаем. Мы вылетели из еврокубков и Кубка, и никаких отмазок уже нет. Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот и слушать критику», – сказал Ярмоленко.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 7
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Swed
А что там считать?    Всё прояснится после очной ставки с действующими чемпионами.   А не выиграть в этом сезоне ну это почти невозможно.)  С играми в запасе дождались потерь очков у конкурентов и теперь можно к каждой новой игре готовиться уйму времени как на ЧМ.
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+1
Iigor6583
Чемпіонат, то таке. Потрібно було свою прить показувати в кваліфікації єврокубків, щоб катастрофічно не падав кваліфікаційний рейтинг.
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0
kadaad
Ну выиграет Динамо чемпионат, а дальше что?....
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0
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AK.228
Э мэн
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0
Remark
Це слова справжнього лідера та капітана!
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0
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