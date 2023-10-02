Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот»

«Динамо» после неудачи в еврокубках и вылета из Кубка Украины теперь играет только в чемпионате, где игроки нацелены на титул. Лидер команды Андрей Ярмоленко оценио последние результаты.

«Проигрывать всегда неприятно, но критику мы заслужили после «Оболони». Не имеем права проигрывать, поэтому заслужили критику. Но другой дороги, кроме как работать дальше, нет. С «Александрией» удалось использовать свои моменты. Думаю, сейчас для болельщиков чемпионат довольно интересный, потому что много кто теряет очки».

«Таблица? Очки не считаем. Мы вылетели из еврокубков и Кубка, и никаких отмазок уже нет. Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот и слушать критику», – сказал Ярмоленко.