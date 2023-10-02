Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек победно стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче первого раунда полька в двух сетах переиграла Сару Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA).

Пекин. Первый круг

Ига Свёнтек (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:4, 6:3

В следующем раунде Свёнтек сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой (№47 WTA).

Отметим, что это первое выступление Свёнтек на турнире в Пекине.