WTA02 октября 2023, 09:58 |
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Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Ига в следующем раунде сразится против Варвары Грачевой
02 октября 2023, 09:58 |
73
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Вторая ракетка мира Ига Свёнтек победно стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В матче первого раунда полька в двух сетах переиграла Сару Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA).
Пекин. Первый круг
Ига Свёнтек (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:4, 6:3
В следующем раунде Свёнтек сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой (№47 WTA).
Отметим, что это первое выступление Свёнтек на турнире в Пекине.
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