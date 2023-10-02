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  4. Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
WTA
02 октября 2023, 09:58 |
73
0

Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку

Ига в следующем раунде сразится против Варвары Грачевой

02 октября 2023, 09:58 |
73
0
Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек победно стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В матче первого раунда полька в двух сетах переиграла Сару Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA).

Пекин. Первый круг
Ига Свёнтек (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:4, 6:3

В следующем раунде Свёнтек сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой (№47 WTA).

Отметим, что это первое выступление Свёнтек на турнире в Пекине.

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Источник Sport.ua
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