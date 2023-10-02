WTA02 октября 2023, 08:13 |
143
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За прошлые сутки ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 15 танков и 48 артсистем
Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских
02 октября 2023, 08:13 |
143
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За сутки 1 октября ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 15 танков и 9 ББМ.
Предлагаем вашему вниманию сводку общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 02.10.2023.
- личного состава – около 279 080 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 4 717 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 9 000 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 6 525 (+48) ед,
- РСЗО – 801 (+3) ед,
- средств ПВО – 540 (+3) ед,
- самолетов – 316 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 061 (+18) ед,
- крылатых ракет – 1 529 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 909 (+26) ед,
- специальной техники – 938 (+5) ед.
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