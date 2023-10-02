Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. За прошлые сутки ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 15 танков и 48 артсистем
WTA
02 октября 2023, 08:13 |
143
0

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 15 танков и 48 артсистем

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

02 октября 2023, 08:13 |
143
0
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 15 танков и 48 артсистем
Генштаб ВСУ

За сутки 1 октября ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 15 танков и 9 ББМ.

Предлагаем вашему вниманию сводку общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 02.10.2023.

  • личного состава – около 279 080 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 4 717 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 000 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 6 525 (+48) ед,
  • РСЗО – 801 (+3) ед,
  • средств ПВО – 540 (+3) ед,
  • самолетов – 316 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 061 (+18) ед,
  • крылатых ракет – 1 529 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 909 (+26) ед,
  • специальной техники – 938 (+5) ед.

По теме:
Отстранение российских лыжников продлили на следующий зимний сезон
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 11 танков, 7 ББМ и один самолет
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 38 артсистем, 4 танка и 12 ББМ
Вооруженные силы Украины российско-украинская война потери в войне
Источник Генштаб ВСУ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Футбол | 02 октября 2023, 04:59 1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч УПЛ против «Руха»

Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Футбол | 01 октября 2023, 10:50 15
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»

Бывший тренер сборной Украины – о переходе Патрика ван Леувена в донецкий клуб

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 02.10.2023, 04:05
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Волейбол | 02.10.2023, 03:57
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Стала известна победительница турнира WTA 500 в Токио
Теннис | 01.10.2023, 09:37
Стала известна победительница турнира WTA 500 в Токио
Стала известна победительница турнира WTA 500 в Токио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 10
Теннис
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
Жирона – Реал – 0:3. У Довбика и Цыганкова были моменты. Видео голов, обзор
Жирона – Реал – 0:3. У Довбика и Цыганкова были моменты. Видео голов, обзор
30.09.2023, 21:50 1
Футбол
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 196
Футбол
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
30.09.2023, 21:34 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем