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02 октября 2023, 03:41 | Обновлено 02 октября 2023, 04:10
53
0

Загребское Динамо проиграло Хайдуку. Михайличенко вышел на замену

Столичный клуб имеет 16 очков и занимает третье место

02 октября 2023, 03:41 | Обновлено 02 октября 2023, 04:10
53
0
Загребское Динамо проиграло Хайдуку. Михайличенко вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» на выезде проиграло «Хайдуку» (0:1).

Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел на смену на 75-й минуте.

«Динамо» Загреб имеет 16 очков и занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. Впереди: Хайдук (21) и Риека (19).

Чемпионат Хорватии

10-й тур, 1 октября

Хайдук Сплит – Динамо Загреб – 1:0

Гол: Сахити, 59

Турнирная таблица

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Динамо Загреб Хайдук Сплит чемпионат Хорватии по футболу Богдан Михайличенко
Источник Sport.ua
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