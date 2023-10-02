Другие новости02 октября 2023, 03:41 | Обновлено 02 октября 2023, 04:10
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Загребское Динамо проиграло Хайдуку. Михайличенко вышел на замену
Столичный клуб имеет 16 очков и занимает третье место
02 октября 2023, 03:41 | Обновлено 02 октября 2023, 04:10
53
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В матче 10-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» на выезде проиграло «Хайдуку» (0:1).
Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел на смену на 75-й минуте.
«Динамо» Загреб имеет 16 очков и занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. Впереди: Хайдук (21) и Риека (19).
Чемпионат Хорватии
10-й тур, 1 октября
Хайдук Сплит – Динамо Загреб – 1:0
Гол: Сахити, 59
Турнирная таблица
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