СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября

В понедельник, 2 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Днепр-1 – Металлист 1925

1.42 – 4.50 – 7.80

22:00 Фулхэм – Челси

4.01 – 3.60 – 2.05

22:00 Лас-Пальмас – Сельта

2.77 – 3.25 – 2.89

ТЕННИС

07:30 Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл

1.46 – 2.74

07:30 Катерина Байндл – Каролин Гарсия

3.90 – 1.26