Другие новости02 октября 2023, 02:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября
Важные события во всех видах спорта
02 октября 2023, 02:13 |
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В понедельник, 2 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Днепр-1 – Металлист 1925
22:00 Фулхэм – Челси
22:00 Лас-Пальмас – Сельта
ТЕННИС
07:30 Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл
07:30 Катерина Байндл – Каролин Гарсия
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