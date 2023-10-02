Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября
Другие новости
02 октября 2023, 02:13 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября

Важные события во всех видах спорта

02 октября 2023, 02:13 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 2 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Днепр-1 – Металлист 1925

Favbet 1.42 – 4.50 – 7.80

22:00 Фулхэм – Челси

Favbet 4.01 – 3.60 – 2.05

22:00 Лас-Пальмас – Сельта

Favbet 2.77 – 3.25 – 2.89

ТЕННИС

07:30 Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл

Favbet 1.46 – 2.74

07:30 Катерина Байндл – Каролин Гарсия

Favbet 3.90 – 1.26

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 01 октября 2023, 08:52 9
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри

Железный Майк не верит в украинца

Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Футбол | 01 октября 2023, 22:33 14
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ

Пока клуб решил не расставаться с наставником

Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Бокс | 01.10.2023, 11:12
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Аталанта и Юве разошлись миром, Рома переиграла Фрозиноне
Футбол | 01.10.2023, 23:59
Аталанта и Юве разошлись миром, Рома переиграла Фрозиноне
Аталанта и Юве разошлись миром, Рома переиграла Фрозиноне
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Бокс | 01.10.2023, 08:09
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 6
Бокс
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 39
Футбол
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
Жирона – Реал – 0:3. У Довбика и Цыганкова были моменты. Видео голов, обзор
Жирона – Реал – 0:3. У Довбика и Цыганкова были моменты. Видео голов, обзор
30.09.2023, 21:50 1
Футбол
Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
01.10.2023, 07:50 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем