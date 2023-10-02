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Пляжный футбол
02 октября 2023, 05:30 | Обновлено 02 октября 2023, 05:51
666
0

Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса

Украинец получил невысокую оценку за матч от веб-портала WhoScored

02 октября 2023, 05:30 | Обновлено 02 октября 2023, 05:51
666
0
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде проиграла «Бетису» со счетом 0:3.

Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел в основе «Валенсии». Яремчук провел на поле первый тайм, а затем был заменен в перерыве.

Украинец получил невысокую оценку за матч от веб-портала WhoScored (6.0).

Ла Лига. 8-й тур, 1 октября

Бетис – Валенсия – 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85

Оценки WhoScored за матч

Видеообзор матча

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Бетис чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Бетис - Валенсия WhoScored
Источник Sport.ua
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