Пляжный футбол02 октября 2023, 05:30 | Обновлено 02 октября 2023, 05:51
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Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Украинец получил невысокую оценку за матч от веб-портала WhoScored
02 октября 2023, 05:30 | Обновлено 02 октября 2023, 05:51
666
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В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде проиграла «Бетису» со счетом 0:3.
Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел в основе «Валенсии». Яремчук провел на поле первый тайм, а затем был заменен в перерыве.
Украинец получил невысокую оценку за матч от веб-портала WhoScored (6.0).
Ла Лига. 8-й тур, 1 октября
Бетис – Валенсия – 3:0
Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85
Оценки WhoScored за матч
Видеообзор матча
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