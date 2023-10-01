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  4. Тренер Руха: «Климчука в сборную Украины? У Реброва свое видение команды»
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 22:49 |
275
0

Тренер Руха: «Климчука в сборную Украины? У Реброва свое видение команды»

Виталий Пономарев считает, что игроку нужно работать дальше

01 октября 2023, 22:49 |
275
0
Тренер Руха: «Климчука в сборную Украины? У Реброва свое видение команды»
ФК Рух. Юрий Климчук

Тренер «Руха» Виталий Пономарев считает, что форвард Юрий Климчук имеет шанс попасть в сборную Украины, если продолжит работать и не опустит руки.

«Юрий Климчук – лидер «Руха», но тренер сборной имеет свою игровую модель и видение состава. Я понимаю его как тренера, что он хочет брать игроков под стиль своей команды».

«Еще когда впервые его не вызвали в сборную, я Юрию сказал, что нужно еще больше работать и далее, если он получит приглашение, это будет еще более ценным для него», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Климчук забил четыре гола и сделал две результативные передачи в девяти встречах.

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Юрий Климчук Виталий Пономарев Рух Львов сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник ФК Рух Львов
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