Тренер Руха: «Климчука в сборную Украины? У Реброва свое видение команды»

Тренер «Руха» Виталий Пономарев считает, что форвард Юрий Климчук имеет шанс попасть в сборную Украины, если продолжит работать и не опустит руки.

«Юрий Климчук – лидер «Руха», но тренер сборной имеет свою игровую модель и видение состава. Я понимаю его как тренера, что он хочет брать игроков под стиль своей команды».

«Еще когда впервые его не вызвали в сборную, я Юрию сказал, что нужно еще больше работать и далее, если он получит приглашение, это будет еще более ценным для него», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Климчук забил четыре гола и сделал две результативные передачи в девяти встречах.