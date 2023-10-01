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  4. Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 октября 2023, 22:28 |
438
0

Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Пекине

01 октября 2023, 22:28 |
438
0
Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

2 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка сыграет против Дарьи Сэвилл из Австралии (№8 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем круге победительница сразится против Юлии Путинцевой (№73 WTA) или победительницы матча Катерина Байндл (№88 WTA) – Каролин Гарсия (№10 WTA).

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Источник Sport.ua
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