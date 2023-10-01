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  4. Шанс для Шахтера? Антверпен сыграл вничью, команда не забивает четыре матча
Лига чемпионов
01 октября 2023, 22:15 |
443
2

Шанс для Шахтера? Антверпен сыграл вничью, команда не забивает четыре матча

Ключевой матч для команд

01 октября 2023, 22:15 |
443
2
Шанс для Шахтера? Антверпен сыграл вничью, команда не забивает четыре матча
ФК Шахтер

В среду в Лиге чемпионов состоится матч между «Антверпеном» и «Шахтером», а обе команды подходят к важному поединку с проблемами в игре.

«Шахтер» в последнем на этот момент матче проиграл «Ворскле», а «Антверпен» в чемпионате Бельгии сыграл вничью 0:0 с «Мехеленом». У команды наблюдаются большие проблемы в атаке – «Антверпен» не забивает в четырех матчах кряду.

Правда, и не пропускает в трех подряд играх.

В первом туре Лиги чемпионов «Шахтер» уступил «Порту», а «Антверпен» проиграл «Барселоне».

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Источник Sport.ua
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Falko
Шанс для Шахтаря - в чому? Перервати серію Антверпена?
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+1
Roman serhi
Так как играет Шахтер.....Это пиз..ц..Так слабо не помню, когда играли....В 90 х наверное 
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+1
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