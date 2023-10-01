Шанс для Шахтера? Антверпен сыграл вничью, команда не забивает четыре матча

В среду в Лиге чемпионов состоится матч между «Антверпеном» и «Шахтером», а обе команды подходят к важному поединку с проблемами в игре.

«Шахтер» в последнем на этот момент матче проиграл «Ворскле», а «Антверпен» в чемпионате Бельгии сыграл вничью 0:0 с «Мехеленом». У команды наблюдаются большие проблемы в атаке – «Антверпен» не забивает в четырех матчах кряду.

Правда, и не пропускает в трех подряд играх.

В первом туре Лиги чемпионов «Шахтер» уступил «Порту», а «Антверпен» проиграл «Барселоне».