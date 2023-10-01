Катерина Байндл – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пекине
2 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В первом раунде украинка сыграет против Каролин Гарсии из Франции (№10 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Brad Drewett. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем круге победительница сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№73 WTA).
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