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  4. Катерина Байндл – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 октября 2023, 22:10 |
390
0

Катерина Байндл – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пекине

01 октября 2023, 22:10 |
390
0
Катерина Байндл – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

2 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Каролин Гарсии из Франции (№10 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Brad Drewett. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем круге победительница сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№73 WTA).

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WTA Пекин смотреть онлайн Катерина Байндл (Козлова) Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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