Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№50 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Чжу Линь из Китая (№33 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Lotus. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла две встречи.

В следующем круге победительница сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.

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