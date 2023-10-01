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WTA
01 октября 2023, 21:56 | Обновлено 01 октября 2023, 22:15
485
0

Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пекине

01 октября 2023, 21:56 | Обновлено 01 октября 2023, 22:15
485
0
Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

2 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№50 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против Чжу Линь из Китая (№33 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Lotus. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла две встречи.

В следующем круге победительница сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.

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WTA Пекин смотреть онлайн Леся Цуренко Чжу Линь
Источник Sport.ua
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