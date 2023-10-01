Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Динамо лучше нас. Слухи об отставке не комментирую»
Украина. Первая лига
01 октября 2023, 21:42 |
1110
2

Руслан РОТАНЬ: «Динамо лучше нас. Слухи об отставке не комментирую»

Команда не может выиграть в УПЛ

01 октября 2023, 21:42 |
1110
2
Руслан РОТАНЬ: «Динамо лучше нас. Слухи об отставке не комментирую»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

«Александрия» в матче чемпионата Украины проиграла «Динамо» со счетом 2:4, а команда в УПЛ не может выиграть с 5 августа. Были слухи о том, что тренер Руслан Ротань хотел подать в отставку.

«Понимаем, с кем играли. «Динамо» лучше нас. Нам не хватало где-то мастерства, но желание было. У нас молодые и талантливые игроки, но им нужно время. Многие не проходили даже сборы, уже в процессе сезона пришли. 80% из них даже в УПЛ раньше не играли, только в U-19».

«Отставка? Я слухи не комментирую. Кто комментирует – флаг им в руки», – сказал Ротань.

По теме:
Колос – Полесье – 0:0. Сухая игра в Ковалевке. Видеообзор матча
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Днепр-1 – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Александрия Динамо Киев Динамо - Александрия Руслан Ротань Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Футбол | 01 октября 2023, 20:09 0
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ

Хавбек «Руха» – о матче с «Кривбассом»

Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Бокс | 01 октября 2023, 11:45 7
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира не представляет, как украинец справится с габаритами британца

Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Бокс | 01.10.2023, 00:45
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде
Теннис | 01.10.2023, 13:32
ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде
ВИДЕО. Первая победа Калининой над соперницей из топ-10 на харде
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Футбол | 30.09.2023, 21:34
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
уровень ротаня стал виден по результату, как пиар развеялся
Ответить
+1
Swed
Однозначно лучше.  Как  Фрозиноне - Сассуоло  4:2.
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
29.09.2023, 22:03 3
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 8
Бокс
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
29.09.2023, 20:04
Футбол
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
29.09.2023, 23:35 10
Футбол
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
01.10.2023, 01:05 2
Бокс
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем