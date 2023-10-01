Руслан РОТАНЬ: «Динамо лучше нас. Слухи об отставке не комментирую»

«Александрия» в матче чемпионата Украины проиграла «Динамо» со счетом 2:4, а команда в УПЛ не может выиграть с 5 августа. Были слухи о том, что тренер Руслан Ротань хотел подать в отставку.

«Понимаем, с кем играли. «Динамо» лучше нас. Нам не хватало где-то мастерства, но желание было. У нас молодые и талантливые игроки, но им нужно время. Многие не проходили даже сборы, уже в процессе сезона пришли. 80% из них даже в УПЛ раньше не играли, только в U-19».

«Отставка? Я слухи не комментирую. Кто комментирует – флаг им в руки», – сказал Ротань.