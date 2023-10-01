ВИДЕО. Судья в матче Динамо наказал голкипера Александрии за задержку мяча
Киевляне в поединке 9-го тура УПЛ одержали победу со счетом 4:2
Киевское «Динамо» и «Александрия» провели матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского.
Киевляне в конце поединка вырвали победу. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.
Интересный момент произошел во втором тайме. Судья наказал Георгия Ермакова голкипера гостей за задержку мяча.
❗️ ВИДЕО. Судья наказал голкипера гостей за задержку мяча
Украинская Премьер-лига
9-й тур, 1 октября
Динамо – Александрия – 4:2
Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский, 90+3 – Джевани, 43, Скорко, 47
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