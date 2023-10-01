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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 21:12 | Обновлено 01 октября 2023, 21:19
1062
6

ВИДЕО. Судья в матче Динамо наказал голкипера Александрии за задержку мяча

Киевляне в поединке 9-го тура УПЛ одержали победу со счетом 4:2

01 октября 2023, 21:12 | Обновлено 01 октября 2023, 21:19
1062
6
ВИДЕО. Судья в матче Динамо наказал голкипера Александрии за задержку мяча
FH

Киевское «Динамо» и «Александрия» провели матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского.

Киевляне в конце поединка вырвали победу. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

Интересный момент произошел во втором тайме. Судья наказал Георгия Ермакова голкипера гостей за задержку мяча.

❗️ ВИДЕО. Судья наказал голкипера гостей за задержку мяча

Украинская Премьер-лига

9-й тур, 1 октября

Динамо – Александрия – 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский, 90+3 – Джевани, 43, Скорко, 47

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия судейство видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Phantom
Як же ви набридли зі своїм телеграмом,  чому просто не можна викласти відео?
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+6
Iigor6583
Хто виклав епізод в телеграм, хай сам дивиться і радіє як мавпа банану.
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+4
KOT
Якщо я хотів би подивитися відео в тг, я зайшов би в тг, навіщо тоді ваш сайт? 
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+2
u6464u
коли рахунок був 2-2 арбітри почали чудити і грати за ОПЗЖ, незрозумілі свисткі, жовті картки , до одинадцятиметрового залишалось зусім трошки .
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-3
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