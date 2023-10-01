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Испания
01 октября 2023, 21:08 | Обновлено 01 октября 2023, 21:09
393
2

Первый шанс в основе. Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч Ла Лиги

Украинский форвард получил шанс

01 октября 2023, 21:08 | Обновлено 01 октября 2023, 21:09
393
2
Первый шанс в основе. Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч Ла Лиги
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук впервые после перехода в Валенсию получил шанс в основном составе. Игрок выйдет в основе на матч чемпионата Испании против Бетиса.

Игра стартует в 22:00.

Ранее Роман один раз вышел на замену, проведя на поле 16 минут. Яремчук перебрался в команду на правах годичной аренды из Брюгге.

Валенсия после семи матчей набрала 10 очков и находится на 8-й позиции.

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Роман Яремчук Валенсия чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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bossi
Оооо..Треба глянути..
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0
Владислав Рейский
Надо использовать свой шанс, а то дальше точно по наклонной пойдет, если не проявит себя 
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0
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