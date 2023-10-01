Испания01 октября 2023, 21:08 | Обновлено 01 октября 2023, 21:09
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Первый шанс в основе. Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч Ла Лиги
Украинский форвард получил шанс
01 октября 2023, 21:08 | Обновлено 01 октября 2023, 21:09
393
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Украинский нападающий Роман Яремчук впервые после перехода в Валенсию получил шанс в основном составе. Игрок выйдет в основе на матч чемпионата Испании против Бетиса.
Игра стартует в 22:00.
Ранее Роман один раз вышел на замену, проведя на поле 16 минут. Яремчук перебрался в команду на правах годичной аренды из Брюгге.
Валенсия после семи матчей набрала 10 очков и находится на 8-й позиции.
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Комментарии 2
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Оооо..Треба глянути..
Надо использовать свой шанс, а то дальше точно по наклонной пойдет, если не проявит себя
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