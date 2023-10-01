Первый шанс в основе. Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч Ла Лиги

Украинский нападающий Роман Яремчук впервые после перехода в Валенсию получил шанс в основном составе. Игрок выйдет в основе на матч чемпионата Испании против Бетиса.

Игра стартует в 22:00.

Ранее Роман один раз вышел на замену, проведя на поле 16 минут. Яремчук перебрался в команду на правах годичной аренды из Брюгге.

Валенсия после семи матчей набрала 10 очков и находится на 8-й позиции.