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  4. Вестерло спасся от поражения в матче с Генком, Сидорчук отыграл 90 минут
Бельгия
01 октября 2023, 21:01 |
475
3

Вестерло спасся от поражения в матче с Генком, Сидорчук отыграл 90 минут

Команда украинца остается последней в турнирной таблице

01 октября 2023, 21:01 |
475
3
Вестерло спасся от поражения в матче с Генком, Сидорчук отыграл 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

«Вестерло» Сергея Сидорчука в девятом туре чемпионата Бельгии на выезде встречался в «Генком». «Вестерло» удалось на последних минутах спастись от поражения в матче с соперником, который весь второй тайм играл в меньшинстве.

Сам Сидорчук вышел в основе «Вестерло» на матч и отыграл до финального свистка.

Чемпионат Бельгии. 9-й тур

Генк – Вестерло – 3:3
Голы: Муньос 10, Каембе 45+1, Пейнтсил 50 – Стассин 19, 60, Ромменс 89

После этого матча «Вестерло» с 3 очками в активе продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Бельгии.

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Генк Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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bossi
Ну і добре..Сидорчук приносить користь..
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+3
avk2307
З приходом Сидорчука у Вестерлоо вже дві нічиї
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+3
andre_lui
Зупинилися, тепер ще б потроху дертися вгору
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0
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