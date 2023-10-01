Вестерло спасся от поражения в матче с Генком, Сидорчук отыграл 90 минут
Команда украинца остается последней в турнирной таблице
«Вестерло» Сергея Сидорчука в девятом туре чемпионата Бельгии на выезде встречался в «Генком». «Вестерло» удалось на последних минутах спастись от поражения в матче с соперником, который весь второй тайм играл в меньшинстве.
Сам Сидорчук вышел в основе «Вестерло» на матч и отыграл до финального свистка.
Чемпионат Бельгии. 9-й тур
Генк – Вестерло – 3:3
Голы: Муньос 10, Каембе 45+1, Пейнтсил 50 – Стассин 19, 60, Ромменс 89
После этого матча «Вестерло» с 3 очками в активе продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Бельгии.
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