Андрей Ярмоленко провел 350-й матч за Динамо
Ярмоленко стал 12-м игроком киевлян за все годы, достигшим этого рубежа
Поединок с «Александрией» стал 350-м в динамовской карьере 33-летнего полузащитника Андрея Ярмоленко.
Он стал 12-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 7-м за годы независимости, достигшим этого рубежа. 234 встречи Андрей отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 82 в еврокубках, 28 – в Кубке Украины и 5 – в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-12 гвардейцев Динамо за все годы
|
|
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
СК
|
ЧУ
|
КУ
|
СУ
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
-
|
-
|
-
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
1969-1987
|
432
|
67
|
3
|
-
|
-
|
-
|
79
|
581
|
3.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
-
|
-
|
-
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
4.
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
1979-1992
|
333
|
45
|
2
|
14
|
2
|
-
|
43
|
439
|
5.
|
Леонид БУРЯК
|
1973-1984
|
304
|
52
|
2
|
-
|
-
|
-
|
51
|
409
|
6.
|
Владимир ВЕРЕМЕЕВ
|
1968-1982
|
310
|
45
|
2
|
-
|
-
|
-
|
44
|
401
|
7.
|
Владимир МУНТЯН
|
1965-1977
|
302
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
371
|
8.
|
Владимир БЕССОНОВ
|
1976-1990
|
278
|
48
|
3
|
-
|
-
|
-
|
39
|
368
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
-
|
-
|
-
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2023
|
-
|
-
|
-
|
237
|
28
|
7
|
88
|
360
|
11.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
-
|
-
|
-
|
254
|
41
|
-
|
62
|
357
|
12.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2023
|
-
|
-
|
-
|
234
|
28
|
6
|
82
|
350
ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии
Команда Виталия Пономарева перевернула ход игры в Кривом Роге с ног на голову