Андрей Ярмоленко провел 350-й матч за Динамо

Поединок с «Александрией» стал 350-м в динамовской карьере 33-летнего полузащитника Андрея Ярмоленко.

Он стал 12-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 7-м за годы независимости, достигшим этого рубежа. 234 встречи Андрей отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 82 в еврокубках, 28 – в Кубке Украины и 5 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-12 гвардейцев Динамо за все годы

Годы ЧС КС СК ЧУ КУ СУ ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 - - - 426 58 9 143 636 2. Олег БЛОХИН 1969-1987 432 67 3 - - - 79 581 3. Олег ГУСЕВ 2003-2018 - - - 296 43 6 98 443 4. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 1979-1992 333 45 2 14 2 - 43 439 5. Леонид БУРЯК 1973-1984 304 52 2 - - - 51 409 6. Владимир ВЕРЕМЕЕВ 1968-1982 310 45 2 - - - 44 401 7. Владимир МУНТЯН 1965-1977 302 34 - - - - 35 371 8. Владимир БЕССОНОВ 1976-1990 278 48 3 - - - 39 368 9. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 - - - 242 44 2 72 360 Денис ГАРМАШ 2007-2023 - - - 237 28 7 88 360 11. Владислав ВАЩУК 1993-2007 - - - 254 41 - 62 357 12. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2023 - - - 234 28 6 82 350

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.