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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 20:26 | Обновлено 01 октября 2023, 20:33
448
0

Андрей Ярмоленко провел 350-й матч за Динамо

Ярмоленко стал 12-м игроком киевлян за все годы, достигшим этого рубежа

01 октября 2023, 20:26 | Обновлено 01 октября 2023, 20:33
448
0
Андрей Ярмоленко провел 350-й матч за Динамо
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Поединок с «Александрией» стал 350-м в динамовской карьере 33-летнего полузащитника Андрея Ярмоленко.

Он стал 12-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 7-м за годы независимости, достигшим этого рубежа. 234 встречи Андрей отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 82 в еврокубках, 28 – в Кубке Украины и 5 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-12 гвардейцев Динамо за все годы

Годы

ЧС

КС

СК

ЧУ

КУ

СУ

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

-

-

-

426

58

9

143

636

2.

Олег БЛОХИН

1969-1987

432

67

3

-

-

-

79

581

3.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

-

-

-

296

43

6

98

443

4.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1979-1992

333

45

2

14

2

-

43

439

5.

Леонид БУРЯК

1973-1984

304

52

2

-

-

-

51

409

6.

Владимир ВЕРЕМЕЕВ

1968-1982

310

45

2

-

-

-

44

401

7.

Владимир МУНТЯН

1965-1977

302

34

-

-

-

-

35

371

8.

Владимир БЕССОНОВ

1976-1990

278

48

3

-

-

-

39

368

9.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

-

-

-

242

44

2

72

360

Денис ГАРМАШ

2007-2023

-

-

-

237

28

7

88

360

11.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

-

-

-

254

41

-

62

357

12.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2023

-

-

-

234

28

6

82

350

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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