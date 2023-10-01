Кочергин сделал ассист за Ракув в чемпионате Польши
Украинец помог команде выиграть матч чемпионата Польши против «Радомяка»
Украинский хавбек Владислав Кочергин сделал голевой пас за матч против польского «Ракува».
27-летний Кочергин сделал результативное действие в матче 10-го тура чемпионата Польши против «Радомяка» (3:0).
На 82-й минуте Владислав сделал голевую передачу на Джона Йебоа, который поставил точку в матче
В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 8 матчей и забил 2 гола в чемпионате, отыграл 1 встречу в Кубке, также в его активе – 9 поединков и 2 мяча в еврокубках.
«Ракув» набрал 19 очков после 9 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионат Польши.
Чемпионат Польши
10-й тур, 1 октября
Ракув – Радомяк – 3:0
Голы: Раковицан, 3, 61, Йебоа, 82 (ассист: Кочергин)
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер уверяет, что все боятся встречи с Филипом Хрговичем
Киевская команда добилась победы в матче с «Минаем»