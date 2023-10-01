Кочергин сделал ассист за Ракув в чемпионате Польши

Украинский хавбек Владислав Кочергин сделал голевой пас за матч против польского «Ракува».

27-летний Кочергин сделал результативное действие в матче 10-го тура чемпионата Польши против «Радомяка» (3:0).

На 82-й минуте Владислав сделал голевую передачу на Джона Йебоа, который поставил точку в матче

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 8 матчей и забил 2 гола в чемпионате, отыграл 1 встречу в Кубке, также в его активе – 9 поединков и 2 мяча в еврокубках.

«Ракув» набрал 19 очков после 9 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионат Польши.

Чемпионат Польши

10-й тур, 1 октября

Ракув – Радомяк – 3:0

Голы: Раковицан, 3, 61, Йебоа, 82 (ассист: Кочергин)

Турнирная таблица