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Чемпионат Польши
Ракув
01.10.2023 16:00 – FT 3 : 0
Радомяк
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Польша
01 октября 2023, 19:23 | Обновлено 01 октября 2023, 19:55
235
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Кочергин сделал ассист за Ракув в чемпионате Польши

Украинец помог команде выиграть матч чемпионата Польши против «Радомяка»

01 октября 2023, 19:23 | Обновлено 01 октября 2023, 19:55
235
0
Кочергин сделал ассист за Ракув в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин сделал голевой пас за матч против польского «Ракува».

27-летний Кочергин сделал результативное действие в матче 10-го тура чемпионата Польши против «Радомяка» (3:0).

На 82-й минуте Владислав сделал голевую передачу на Джона Йебоа, который поставил точку в матче

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 8 матчей и забил 2 гола в чемпионате, отыграл 1 встречу в Кубке, также в его активе – 9 поединков и 2 мяча в еврокубках.

«Ракув» набрал 19 очков после 9 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионат Польши.

Чемпионат Польши

10-й тур, 1 октября

Ракув – Радомяк – 3:0

Голы: Раковицан, 3, 61, Йебоа, 82 (ассист: Кочергин)

Турнирная таблица

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Владислав Кочергин Ракув чемпионат Польши по футболу Радомяк
Источник Sport.ua
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