Динамо и Александрия назвали составы на матч 9-го тура УПЛ

В 19:00 по киевскому времени в Киеве начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Александрией».

Стали известны составы команд на поединок.

«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Ярмоленко, Ванат, Андриевский, Караваев, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Волошин.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Эрнандес, Скорко, Джевани, Мартынюк, Смирный.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».