Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо и Александрия назвали составы на матч 9-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 18:26 | Обновлено 01 октября 2023, 18:30
352
0

Динамо и Александрия назвали составы на матч 9-го тура УПЛ

Команды встретятся в Киеве

01 октября 2023, 18:26 | Обновлено 01 октября 2023, 18:30
352
0
Динамо и Александрия назвали составы на матч 9-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев

В 19:00 по киевскому времени в Киеве начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Александрией».

Стали известны составы команд на поединок.

«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Ярмоленко, Ванат, Андриевский, Караваев, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Волошин.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Эрнандес, Скорко, Джевани, Мартынюк, Смирный.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Рух был на шаг впереди»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Руху не хватает стабильности»
ФК Минай: «ВАР не приехал. Не стоило ехать и арбитрам»
стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Динамо - Александрия Александрия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Футбол | 01 октября 2023, 10:50 14
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»

Бывший тренер сборной Украины – о переходе Патрика ван Леувена в донецкий клуб

Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Бокс | 01 октября 2023, 11:45 4
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира не представляет, как украинец справится с габаритами британца

Дженоа упустила победу над Удинезе, Малиновский отыграл 67 минут
Футбол | 01.10.2023, 18:07
Дженоа упустила победу над Удинезе, Малиновский отыграл 67 минут
Дженоа упустила победу над Удинезе, Малиновский отыграл 67 минут
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Бокс | 01.10.2023, 01:05
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
Футбол | 30.09.2023, 19:50
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 30
Бокс
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
29.09.2023, 20:04
Футбол
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 6
Бокс
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 5
Бокс
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
29.09.2023, 18:19 9
Бокс
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем