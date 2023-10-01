Динамо и Александрия назвали составы на матч 9-го тура УПЛ
Команды встретятся в Киеве
В 19:00 по киевскому времени в Киеве начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Александрией».
Стали известны составы команд на поединок.
«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Ярмоленко, Ванат, Андриевский, Караваев, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Волошин.
«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Эрнандес, Скорко, Джевани, Мартынюк, Смирный.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».
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