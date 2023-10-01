Моуриньо уволят? Рома уже ищет нового тренера

Провальный старт сезона вынудил руководство «Ромы» задуматься об увольнении главного тренера команды Жозе Моуриньо. По информации итальянских СМИ, владельцы клуба, семья Фридкин, уже начали рассматривать кандидатуры на замену португальцу.

В приоритете два варианта – Антонио Конте, который сейчас без работы, и тренер «Болоньи» Тиаго Мотта, за чьей работой следит не один топ-клуб.

Контракт Моуриньо с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона. Досрочное расторжение контракта обойдется римлянам в 18 миллионов евро.

На данный момент «Рома» идет 16-й в турнирной таблице Серии А.