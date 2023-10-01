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Франция
01 октября 2023, 16:50 |
316
0

Клуб АПЛ проявляет интерес к экс-тренеру Шахтера

«Кристал Пэлас» хочет пригласить Паулу Фонсеку

01 октября 2023, 16:50 |
316
0
Клуб АПЛ проявляет интерес к экс-тренеру Шахтера
ФК Лилль. Паулу Фонсека

Клуб АПЛ «Кристал Пэлас» рассматривает бывшего наставника «Шахтера» Паулу Фонсеку как кандидата на пост главного тренера своей команды в будущем. Об этом сообщают английские СМИ.

Речь не идет о приглашении Фонсеки прямо сейчас. Португалец сейчас работает с французским «Лиллем», а «Кристал Пэлас» тренирует 76-летний ветеран Рой Ходжсон, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее «Кристал Пэлас» уже рассматривал кандидатуру Фонсеки в 2021 году, но тогда выбор клуба пал на француза Патрика Виейра.

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Кристал Пэлас Лилль Паулу Фонсека Рой Ходжсон
Источник The Sun
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