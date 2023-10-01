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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 14:57 | Обновлено 01 октября 2023, 14:59
676
0

ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили

Киевская команда добилась победы в матче с «Минаем»

01 октября 2023, 14:57 | Обновлено 01 октября 2023, 14:59
676
0
ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили
Скриншот с трансляции УПЛ.ТВ

В Минае завершился матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснили местный клуб «Минай» и киевская «Оболонь».

Со счетом 1:0 победили «пивовары».

На 78-й минуте автором единственного гола в игре стал Ростислав Тарануха. Отличился он после ошибки на выходе голкипера хозяев Александра Бандуры.

Видео гола Ростислава Таранухи

В таблице УПЛ «Оболонь» занимает 10-е место, имея 9 очков. «Минай» идет 16-м с 3 пунктами.

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Ростислав Тарануха Оболонь Киев видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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