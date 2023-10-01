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01 октября 2023, 16:39 | Обновлено 01 октября 2023, 16:47
254
0

Впервые! Динамо обыграло Шахтер в женском Классическом

Киевлянки одержали победу над командой из Донецка

01 октября 2023, 16:39 | Обновлено 01 октября 2023, 16:47
254
0
Впервые! Динамо обыграло Шахтер в женском Классическом
ФК Динамо Киев

В 7-м туре женского чемпионата Украины отношения между собой выяснили киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Гол в исполнении Дарьи Запорожец оказался единственным в матче и победным для динамовской команды – 1:0.

Киевское «Динамо» впервые в истории женского противостояния с «Шахтером» добилось победы. До этого донецкая команда дважды праздновала успех в играх с киевлянками.

В таблице чемпионата Украины «Динамо» занимает 7-е место с 11 очками. У «Шахтера» 5-я позиция и 12 пунктов. Лидируют «Ворскла» и «Кривбасс», у которых по 16 очков.

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Источник Sport.ua
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