Впервые! Динамо обыграло Шахтер в женском Классическом
Киевлянки одержали победу над командой из Донецка
В 7-м туре женского чемпионата Украины отношения между собой выяснили киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
Гол в исполнении Дарьи Запорожец оказался единственным в матче и победным для динамовской команды – 1:0.
Киевское «Динамо» впервые в истории женского противостояния с «Шахтером» добилось победы. До этого донецкая команда дважды праздновала успех в играх с киевлянками.
В таблице чемпионата Украины «Динамо» занимает 7-е место с 11 очками. У «Шахтера» 5-я позиция и 12 пунктов. Лидируют «Ворскла» и «Кривбасс», у которых по 16 очков.
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