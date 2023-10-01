ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет

48-летний известный в прошлом аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон, успевший поиграть в Европе за «Сампдорию», «Парму», «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер», во второй раз женился.

Избранницей экс-футболиста стала Валентина Мартин – девушка, работающая юристом и которая моложе Верона на 19 лет.

О торжественном моменте в жизни молодоженов сообщила сама невеста.

«Я мечтала об этом, и всегда представляла этот момент, веря, что он наступит! Сегодня я осуществила эту мечту с самым невероятным мужчиной, которого я когда-либо встречала... Ты тот человек, который пришел, чтобы полностью изменить мою жизнь, заботясь обо мне, уважая меня, заставляя меня чувствовать, что настоящая любовь существует, что это только мы вдвоем перед лицом всего мира. Ощущать себя как дома, что ты мой дом, моя семья и мужчина моей жизни! Я тебя люблю!!!!!!! Этот момент навсегда останется одним из многих важных дней в нашей жизни! Спасибо!» - написала Валентина Мартин.

Ранее Верон был женат на Марии Флоренсии Виначчиа, которая является матерью его детей Лары и Дейана.