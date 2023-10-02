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  4. Собослаи называют «новым Джеррардом» для Ливерпуля. Так ли это?
Англия
02 октября 2023, 11:04 |
199
0

Собослаи называют «новым Джеррардом» для Ливерпуля. Так ли это?

The Athletic сравнивает новичка «Красных» с иконой «Энфилда»

02 октября 2023, 11:04 |
199
0
Собослаи называют «новым Джеррардом» для Ливерпуля. Так ли это?
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Возможно, вы так не считаете, но наверняка слышали такое мнение: Доминик Собослаи – новый Стивен Джеррард.

Это смелое утверждение, учитывая, что венгр провел всего восемь матчей в составе «Ливерпуля» (материал написан еще до поединка с «Тоттенхэмом» 30 сентября, – прим. Sport.ua) после летнего перехода из «РБ Лейпциг» за 60 млн. фунтов стерлингов, а Джеррарда боготворят как величайшего игрока всех времен на «Энфилде». Тем не менее, версия набирает обороты.

Последнее доказательство этому появилось в среду вечером, когда удар Собослаи в ворота «Лестера» помог «Ливерпулю» выйти в четвертый раунд Кубка Лиги, причем этот удар был прямо из учебника Джеррарда.


The Athletic

Взгляните на фотографию выше, и вы увидите очевидные сравнения между техникой удара Собослаи и его предшественника: он стоит на кончике левой ноги, голова сгорблена, руки расположены под углом, взгляд устремлен на мяч.

Собослаи носит футболку под номером 8, которую Джеррард сделал культовой – недавно клуб сообщил, что футболка венгра стала самой продаваемой среди болельщиков в этом сезоне, – но для того, чтобы заслужить такие сравнения, нужен не только номер, спросите у Наби Кейта.

Джеррард был игроком, которого Собослаи очень любил в юности, и, похоже, именно на него он ориентируется в своей игре. Здесь мы анализируем, насколько корректны эти сравнения.

Удар

Возможно, матч в среду против «Лестера» и не стал событием из ряда вон выходящим, но удар Собослаи был действительно «вау-моментом» – удар был настолько мощным, что к тому моменту, когда вратарь «Лестера» Якуб Столарчик прыгнул, мяч уже пролетел мимо него.

Джеррард хорошо известен своими мощными ударами из-за пределов штрафной – вспомните «Олимпиакос» в Лиге чемпионов, «Вест Хэм» в финале Кубка Англии и многие другие – и, похоже, Собослаи обладает той же чертой: его технические способности дополняются силой, несмотря (а может быть, и благодаря) на необычайно маленькие ноги.

Его первый гол за «Ливерпуль» в матче с «Астон Виллой» также был забит с линии штрафной: Собослаи ударил мяч в газон, и тот, набрав скорость, пролетел мимо Эмилиано Мартинеса.

Джеррард, конечно же, был не только эффектным, но и эффективным бомбардиром, забивая столько голов, что этими показателями могли бы гордиться многие нападающие. В сезоне 2005/2006 он забил 23 гола, в 2007/2008 – 21, а в 2008/2009 – 24 во всех турнирах. В 10 из 16 сезонов, проведенных в «Ливерпуле», его показатели забитых голов были двузначными.

В этом сезоне на счету Собослаи уже два гола, и он продолжает тенденцию, заложенную в «РБ Лейпциг», где он забивал по 10 голов в каждом из двух последних сезонов.

Конечно, Джеррарду удалось набить такую статистику во многом благодаря стандартам: его процент реализации пенальти был впечатляющим, а со штрафных он забил еще больше. Собослаи не отберет у Мохамеда Салаха статус основного пенальтиста, но его штрафные удары опасны.

Пасы и креативность

Как поется в песне: «Стив Джеррард, Джеррард, он передаст мяч на 40 ярдов».

Джеррард владел всеми видами пасов. Он мог в одно мгновение превратить оборону в атаку с помощью дальнего паса, что помогло ему записать на свой счет 145 ассистов во всех турнирах за время карьеры в «Ливерпуле».

Собослаи еще предстоит записать на свой счет первый ассист за «Ливерпуль», но только Салах (14) создал больше моментов, чем он, с игры, то есть без учета стандартов (7).

По данным fbref.com, только Джеймс Мэддисон (44), Родри (33) и Букайо Сака (33) создали больше моментов для удара, чем Собослаи (30), которые определяются как два атакующих действия, непосредственно приведших к удару.

Его первый ассист едва не состоялся в матче с «Вест Хэмом». Его идеально взвешенный, подкрученный мяч был направлен в ворота Кертисом Джонсом, но он оказался в небольшом офсайде.

Это подчеркивает его видение поля и мастерство возле штрафной, но это лишь один из элементов его игры.

Он может с легкостью переключать игру, меняя направление атак. В приведенном ниже примере он вывел вперед Энди Робертсона.

На передачу защитника первым успел Луис Диас, но колумбиец пробил головой неточно.

Собослаи также может разрезать оборону соперника при помощи паса. В матче с «Астон Виллой» он нашел Луиса Диаса, отдав ему пас с продвижением.

Форвард отдал пас Салаху, но египтянин пробил неточно.

В игре против «Вулвз» он продемонстрировал свой диапазон паса, выполнив несколько передач разной длины.

Лидерские качества

Лидерство проявляется по-разному. Одни капитаны говорят громко, другие предпочитают подавать пример своими действиями на поле. По общему признанию, Джеррард попал в последнюю категорию, когда в 2003 году в возрасте 23 лет унаследовал повязку «Ливерпуля» от Сами Хююпя.

Когда Джейми Каррагер был вице-капитаном, в раздевалке и на поле было кому говорить и организовывать, но когда Джеррард говорил, его слушали все. Он сумел наладить здоровые отношения с партнерами по команде, следил за тем, как приживаются новые игроки, а также установил неумолимо высокие стандарты на тренировках.

Собослаи является капитаном сборной Венгрии с ноября 2022 года, его избрали на этот пост товарищи по команде и тренер Марко Росси, хотя на тот момент ему был всего 21 год. Как и Джеррард, он, похоже, подает пример, задавая тон и темп матчам.

На тренировках он также настаивает на установлении стандартов. Когда «Ливерпуль» вернулся в Киркби на предсезонную подготовку, был выпущен ролик, в котором Собослаи превосходит своих товарищей по команде в лактат-тесте – упражнении, в котором игроки бегут дистанцию в постоянно увеличивающемся темпе, пока не наступит момент, когда не смогут больше продолжать, – и Трент Александр-Арнольд был в восторге от его уровня физической подготовки.

Контроль над игрой

Джеррард имел привычку брать на себя ответственность, и, похоже, Собослаи разделяет эту черту: в четырех из шести матчей «Ливерпуля» в АПЛ он сделал наибольшее количество касаний мяча среди всех полузащитников и нападающих.

Вокруг Собослаи много качественных игроков, но его влияние нельзя игнорировать. В матчах с «Вест Хэмом» (101) и «Вулвз» (118) он зафиксировал наибольшее количество касаний среди всех игроков «Ливерпуля».

Его карта касаний в этих матчах показывает, что он был везде на поле, а когда во втором тайме после замены Алексиса Мак Аллистера он опустился глубже, то стал играть на его позиции.

Точно так же он был везде в игре с «Вест Хэмом».

Вовлеченность в игру – это одно, а то, что он делает с мячом, – совсем другое. Видение Джеррарда в центре поля, который гнал «Ливерпуль» вперед, заставляло людей вставать со своих мест, и Собослаи обладает аналогичной способностью быстро и эффективно продвигать свою команду вперед.

В матче с ЛАСКом, когда игра все еще была в напряжении, он подхватил мяч на своей половине и продвигался по центру поля, не позволяя никому приблизиться к себе.

В нужный момент он выложил мяч Диасу.

Точно так же в игре с «Борнмутом» он ушел от попытки отбора...

...пронесся мимо Филипа Биллинга...

...и создал опасную атакующую возможность для своей команды.

Он обладает быстрыми ногами, чтобы быть угрозой в штрафной, в том числе помог заработать пенальти в матче против «Борнмута» после быстрой смены направления. Сильный бег позволяет ему входить с мячом в штрафную, получать его в центре и на флангах.

В матче с «Борнмутом» он оставил позади Биллинга и Милоша Керкеза...

...когда он ускорился от первого и прошел мимо второго.

Когда он вышел на поле в матче с «Лестером», он был человеком, настроенным выиграть игру для своей команды, что подтвердил его гол.

Следующим вызовом для Собослаи будет сделать то же самое против более крупных и сильных соперников – то, что Джеррард делал в рутинном режиме.

Собослаи делал это за свои предыдущие клубы, забивая в финале Кубка Австрии 2020 года за «Зальцбург» в ворота «Аустрии Люстенау» и в Кубке Германии 2023 года за «Лейпциг». Но АПЛ и еврокубки станут для него более серьезным испытанием.

Защитная интенсивность

Джеррард был известен своими жесткими отборами и агрессивностью при игре без мяча. Мы еще не видели, чтобы Собослаи проводил такие же подкаты, которые были визитной карточкой Джеррарда, но он использует свою агрессивную натуру по-другому.

Способность Собослаи поддерживать интенсивность прессинга впечатляет. В матче с «Вест Хэмом» этот пример произошел на 88-й минуте: «Ливерпуль» стремится к трем очкам, но Собослаи все еще прессингует Пабло Форнальса, а затем следует передача на Эмерсона Палмиери.

Он заставил защитника отступить назад и завладел мячом.

Затем он пробросил мяч на Коди Гакпо, но его попытка пробить была заблокирована.

В прошлом году Юрген Клопп говорил о том, что «золотым билетом» его команды является прессинг и скорость работы. После неудачного первого тайма против «Вулвз», когда интенсивность игры «Ливерпуля» не соответствовала ожидаемым стандартам, Собослаи сыграл ключевую роль в задании более агрессивного и высокого темпа.

Когда Жоао Гомеш отдал мяч Крейгу Доусону, полузащитник сначала прессинговал первого, а затем второго...

...торопил центрального защитника и блокировал его попытку паса вперед.

В матче с «Вулвз» Собослаи показал вторую в истории АПЛ максимальную скорость (36,76 км/ч, или 22,8 мили в час). Это был решающий момент игры, когда он спринтерским рывком вернулся к своим воротам и остановил развитие опасного момента.

Он начал движение позади скоростного Педру Нету...

...но догнал его и помог лишить вингера возможности пробить по воротам.

Универсализм

Когда The Athletic писал о Собослаи перед его переходом на «Энфилд», он отмечал, что тот является универсальным, многофункциональным игроком, который может действовать как в полузащите, так и в нападении.

Это было характерно для Джеррарда на протяжении всей его карьеры: при Жераре Улье он был центральным полузащитником, при Рафаэле Бенитесе – №10 под Фернандо Торресом и правым полузащитником, а при Брендане Роджерсе – опорным полузащитником. В финале Лиги чемпионов 2005 года он даже играл на позиции правого защитника.

За короткий промежуток времени мы уже видели, как Собослаи работает в различных амплуа. Он чередовал роли левого и правого №8 в полузащите. В стартовом матче против «Челси» он играл на позиции левого вингера, а в игре с «Ньюкаслом» после красной карточки Вирджила ван Дейка провел часть матча в роли правого полузащитника.

Особенно впечатляет его способность играть в глубине поля. После того как Алексис Мак Аллистер получил красную карточку в игре с «Борнмутом», Собослаи опустился на позицию №6 в паре с Ватару Эндо и отлично проявил себя, помогая «Ливерпулю» выстоять последние 30 минут за счет своей энергии и удержания мяча.

Во втором тайме против «Вулвз» 22-летний игрок также вышел на поле вместе с Кертисом Джонсом. Он взял игру на себя и сыграл ключевую роль в том, что «Ливерпуль» перевернул ход матча.

Но все же болельщикам «Ливерпуля» не стоит увлекаться. Карьера Собослаи на Мерсисайде только начинается, и не зря до сих пор Джеррарда невозможно было заменить.

Но Собослаи очень мощно стартовал, и многое еще должно быть впереди. Ему всего 22 года, и под руководством такого тренера, как Клопп, он будет становиться только лучше, оттачивая свою игру.

Справиться с тем, что его сравнивают с Джеррардом, – это еще один вызов, но Собослаи не выглядит игроком, которого можно сбить с толку.

Эндрю Джонс, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух

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Доминик Собослаи Ливерпуль The Athletic статьи эксклюзив выбор редакции
Источник The Athletic
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