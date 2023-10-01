Хрвое ИЛИЧ: «Рух – соперник очень непростой»

Хорватский полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич поделился настроением на домашний матч 9-го тура УПЛ против львовского «Руха», который состоится в воскресенье, 1 октября.

– Хрвое, как команда настраивается на непростой поединок против «Руха»?

– «Кривбасс» посреди недели играл в Кубке Украины в Одессе, поэтому на следующий день нас ожидала легкая тренировка. Подготовка к «Руху» стартовала уже с пятницы, все идет по плану. Что касается «Руха», то, знаю, что это очень хорошая команда, и впереди тяжелый матч.

– Соперник недавно был одним из лидеров чемпионата. Сейчас команда немного сдала позиции.

– Да, мы следим за всеми оппонентами. Я помню, что «Рух» лидировал, но чемпионат – длинная дистанция, надо быть готовым на все сто процентов, чтобы держать хороший ритм и не терять позиции. Значит, что-то у них пошло не так. Но как бы там ни было соперник очень непростой.

– В воскресенье «Кривбасс» проведет свой третий матч за менее чем полторы недели. Насколько непросто играть в таком плотном графике?

– Конечно, график напряженный, но мы все – профессионалы. К тому же, тренерский штаб знает, как нам лучше восстановить силы и готовиться дальше. Мы должны быть готовыми к каждому матчу, несмотря на плотный график.

Игра «Кривбасс» – «Рух» начнется 1 октября в 15:00 по киевскому времени.