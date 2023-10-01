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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 12:52 | Обновлено 01 октября 2023, 12:56
144
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Хрвое ИЛИЧ: «Рух – соперник очень непростой»

Игрок «Кривбасса» – о предстоящей встрече с львовской командой

01 октября 2023, 12:52 | Обновлено 01 октября 2023, 12:56
144
1
Хрвое ИЛИЧ: «Рух – соперник очень непростой»
ФК Кривбасс Кривой Рог

Хорватский полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич поделился настроением на домашний матч 9-го тура УПЛ против львовского «Руха», который состоится в воскресенье, 1 октября.

– Хрвое, как команда настраивается на непростой поединок против «Руха»?
– «Кривбасс» посреди недели играл в Кубке Украины в Одессе, поэтому на следующий день нас ожидала легкая тренировка. Подготовка к «Руху» стартовала уже с пятницы, все идет по плану. Что касается «Руха», то, знаю, что это очень хорошая команда, и впереди тяжелый матч.

– Соперник недавно был одним из лидеров чемпионата. Сейчас команда немного сдала позиции.
– Да, мы следим за всеми оппонентами. Я помню, что «Рух» лидировал, но чемпионат – длинная дистанция, надо быть готовым на все сто процентов, чтобы держать хороший ритм и не терять позиции. Значит, что-то у них пошло не так. Но как бы там ни было соперник очень непростой.

– В воскресенье «Кривбасс» проведет свой третий матч за менее чем полторы недели. Насколько непросто играть в таком плотном графике?
– Конечно, график напряженный, но мы все – профессионалы. К тому же, тренерский штаб знает, как нам лучше восстановить силы и готовиться дальше. Мы должны быть готовыми к каждому матчу, несмотря на плотный график.

Игра «Кривбасс» – «Рух» начнется 1 октября в 15:00 по киевскому времени.

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Хрвое Илич Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Рух
Источник ФК Кривбасс
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Aries2005
Рух, гарна команда і доволі молода. Середній вік команди не дотягує навіть до 23-х років.
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