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  4. Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1. Нужен Месси. Видео голов и обзор матча
Major League Soccer
01 октября 2023, 09:05 |
123
0

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1. Нужен Месси. Видео голов и обзор матча

В матче принял участие украинец Сергей Кривцов, а Лионель Месси травмирован

01 октября 2023, 09:05 |
123
0
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1. Нужен Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 31 тура регулярного чемпионата MLS между «Интером Майами» и «Нью-Йорк Сити». Счет матча – 1:1.

На 77-й минуте Сантьяго Родригес забил гол за гостей, но «цапли» сумели спасти игру – на 90+5 минуте отличился Джо Мартинес.

Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения, полученного еще в матче 21 сентября. Не было в заявке и Жорди Альбы, но в основе вышли Серхио Бускетс и Сергей Кривцов. Украинец заработал в свой пассив «горчичник» и был заменен на 82 минуте.

Чемпионат MLS. 31 тур.

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1.

Голы: Джо Мартинес, 90+5 – Сантьяго Родригес, 77.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Нью-Йорк Сити Интер Майами видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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