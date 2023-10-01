Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1. Нужен Месси. Видео голов и обзор матча
В матче принял участие украинец Сергей Кривцов, а Лионель Месси травмирован
Состоялся матч 31 тура регулярного чемпионата MLS между «Интером Майами» и «Нью-Йорк Сити». Счет матча – 1:1.
На 77-й минуте Сантьяго Родригес забил гол за гостей, но «цапли» сумели спасти игру – на 90+5 минуте отличился Джо Мартинес.
Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения, полученного еще в матче 21 сентября. Не было в заявке и Жорди Альбы, но в основе вышли Серхио Бускетс и Сергей Кривцов. Украинец заработал в свой пассив «горчичник» и был заменен на 82 минуте.
Чемпионат MLS. 31 тур.
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1.
Голы: Джо Мартинес, 90+5 – Сантьяго Родригес, 77.
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